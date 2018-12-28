Первый полет ракетоносца Ту-22М3М длился 37 минут

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Первый полет новейшего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М длился 37 минут. Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Туполев". Полет проходил на высоте 1,5 километра.

"28 декабря 2018 года на аэродроме Казанского авиационного завода имени Горбунова – филиала ПАО "Туполев" состоялся первый полет глубоко модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М", – сказано в сообщении.

Самолет пилотировал экипаж, командир летчик-испытатель Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Олег Петунин.

В августе этого года на Казанском авиазаводе прошла церемония выкатки модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М. На бомбардировщик установили новое бортовое радиоэлектронное оборудование, смонтировали информационно-управляющую систему с функцией интеллектуальной поддержки действий экипажа. Глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь заявил, что ВКС получат обновленные Ту-22М3М в 2021 году, а с 2019 года строевые самолеты поступят на завод для модернизации.

Ту-22М3 – дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец. Он предназначен для поражения морских и наземных целей. Принят на вооружение в 1989 году. Всего построено 500 самолетов.