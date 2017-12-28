Названы самые популярные подержанные автомобили в Москве в 2017 году‍

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Автомобили марок Lada и Mercedes стали самыми продаваемыми подержанными машинами в Москве в январе-ноябре.

"По данным аналитического агентства "Автостат", самыми популярными марками легковых автомобилей в Москве являются Lada и Mercedes-Benz. За 11 месяцев 2017 года в российской столице было продано 22,2 тысячи подержанных автомобилей Lada и 18,2 тысячи Mercedes-Benz", – сообщили в пресс-службе аналитического агентства, передает Агентство "Москва".

Уточняется, что в топ-10 самых востребованных москвичами подержанных автомобилей также вошли: Volkswagen, Ford, Hyundai, Nissan, Toyota, BMW, KIA и Audi.

Отмечается, что в целом рынок автомобилей с пробегом в российской столице за 11 месяцев 2017 года сократился на 10,5 процента. А рынок новых автомобилей в Москве вырос на 4 процента и составил 187,5 тысяч единиц.

Ранее сообщалось, что около 4,4 триллиона рублей потратили россияне на автомобили за январь–ноябрь 2017 года. Показатель учитывает и новые, и подержанные машины.

Объем рынка новых легковых машин за указанный период составил 1,3 миллиона штук при средневзвешенной цене в 1,329 миллиона рублей. Финансовая емкость рынка новых автомобилей превысила 1,7 триллиона рублей, а легковых машин с пробегом – 2,7 триллиона рублей.

Самым крупным по выручке от продажи авто российским городом стала Москва с 565 миллиардами рублей. Второе место занял Санкт-Петербург – 260 миллиардов рублей, третье – Новосибирск с 52 миллиардами рублей. В топ-10 городов России по суммарной емкости рынка новых и подержанных машин также вошли Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону и Красноярск.