ФБР начало расследование в отношении Uber

09 сентября 2017, 14:34
Фото: ТАСС/Zuma/Jaap Arriens
ФБР и прокуратура Нью-Йорка открыли расследование в отношении компании Uber, предоставляющей услуги по онлайн-заказу такси. Ее подозревают в использовании программного обеспечения для борьбы с конкурентами, сообщает Bloomberg.
Речь идет о программе Hell, которая определяла, кто из водителей работает одновременно на Uber и на ее конкурента – компанию Lyft. Представители Uber связывались с водителями и предлагали им более выгодные условия труда и бонусы к выручке в обмен на отказ от работы на конкурента. Программа, по данным властей, использовалась с 2012 по 2014 годы, что могло нарушать законы о честной конкуренции.
В мае сообщалось, что Министерство юстиции США начало расследование в отношении Uber. Ее подозревали в использовании секретного программного обеспечения, чтобы обойти запрет на работу сервиса в некоторых странах.
Была также информация о том, что в компании нарушали законы о противодействии коррупции. Uber могла давать взятки иностранным чиновникам в ряде государств в обмен на содействие бизнесу. Это является нарушением американских законов по борьбе с коррупцией.
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