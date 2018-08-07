В ГД предложили смягчить наказание за выезд на встречку

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Законопроект, смягчающий наказание за выезд на встречную полосу, внес в Госдуму РФ коллектив депутатов.
Предполагается, что за первое нарушение водителю будет грозить штраф. Сейчас за выезд на встречку можно лишиться прав на срок от четырех до шести месяцев. При повторном нарушении автовладелец может потерять права на года. Депутаты же предлагают ограничиться сроком от двух месяцев до года.
Как заявили авторы документа в пояснительной записке, на практике подобные нарушения не всегда создают аварийную ситуацию. Кроме того, выезд может объясняться объективными причинами. Среди них парламентарии назвали плохую освещенность дорог и низкое качество дорожного полотна, а также отсутствие разметки и другие факторы.
Ранее в ГИБДД сообщили, что в России каждая десятая авария случается из-за выезда на встречную полосу движения. Каждый четвертый человек становится жертвой ДТП из-за своих собственных действий за рулем.
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