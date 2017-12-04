Заторы в Москве достигли восьми баллов

Фото: ТАСС/Илья Питалев

По последним данным, заторы в столице достигли восьми баллов. Осложнение дорожной ситуации связано со снегопадом.

Как сообщается в сервисе "Яндекс.Пробки", МКАД загружен в обе стороны, за исключением районов на севере столицы, Метрогородка, Люблино и Капотни, Теплого Стана, Очаково-Матвеевское и Тушино. Также затруднен въезд в Москву на основных магистралях.

Относительно свободным остается центр внутри Третьего транспортного кольца. Основные затруднения здесь наблюдаются на улице Серафимовича, Пречистенской набережной, в районе Сретенского бульвара, улицы 1-я Тверская-Ямская. Также загружена внутренняя сторона ТТК в районах Беговой и Пресненский.

Сильный ветер, снегопад и гололед прогнозируются в Москве и Подмосковье в ближайшие часы и до конца дня.

В столичный регион придут осадки в виде мокрого снега, снега и дождя, гололед, налипание мокрого снега на деревья и провода. При этом порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду.