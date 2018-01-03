Новые светофоры в 2018 году установят по 60 адресам в Москве

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По 59 столичным адресам установили новые светофоры в 2017 году, заявил глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев. В 2018 году они появятся еще по 60 адресам.

К концу 2017 года в городе работает более 2,5 тысячи светофорных объектов, включающих в себя свыше 40 тысяч светофоров, сообщает Агентство "Москва".

По словам Юрьева, светофоры делают дорожное движение безопаснее и улучшают транспортную обстановку на городских улицах. Благодаря им теперь можно управлять транспортными потоками в соответствии с текущей дорожной ситуацией, добавил он. Это актуально в условиях перегрузки улиц автомобилями, уточнил руководитель ЦОДД.

Он подчеркнул, что светофоры – наиболее значимая часть интеллектуальной транспортной системы Москвы. Она включает в себя более двух тысяч камер телеобзора, свыше 3,7 тысячи детекторов транспорта, 175 электронных информационных табло и около двух тысяч стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации. Решения об установке новых светофоров принимают на ежемесячных собраниях окружной комиссии по безопасности дорожного движения, где также обсуждают поступившие в ЦОДД обращения граждан.