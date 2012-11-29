Из Москвы не могут вылететь более двух десятков авиарейсов

Более двух десятков рейсов задержаны в аэропортах столицы. В связи со сложными погодными условиями самолеты не могут вылететь из "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово".

Наиболее сложная обстановка сохраняется в аэропорту "Домодедово", там задержано большинство рейсов, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что "Внуково" и "Шереметьево" работают в штатном режиме, несмотря на снегопад. "Домодедово" работает по фактической погоде.