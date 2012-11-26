На юге Москвы появится новый автобусный маршрут

С 1 декабря организуется новый маршрут автобуса № 753 "2-й микрорайон Южного Бутово — 4-й микрорайон Щербинки".

Трасса следования: Венёвская улица, бульвар Адмирала Ушакова, Скобелевская улица, улица Поляны, улица Адмирала Глушко, бульвар Дмитрия Донского, улица Грина, Варшавское шоссе, улица Маршала Савицкого, улица Брусилова.

Время работы маршрута и схему проезда можно посмотреть здесь.