Пьяные дебоширы напали на полицейских в Южном Бутове

На юго-западе столицы нетрезвые молодые люди напали на сотрудников полиции в ночь на 13 ноября, информирует пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Ранее в службу "02" поступило сообщение о нарушении общественного порядка и распитии спиртных напитков в подъезде дома № 39 по улице Адмирала Лазарева.

"Прибывшие на место сотрудники ППСП ОМВД России по району Южное Бутово обнаружили пятерых граждан - четверых мужчин и одну девушку, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Законное требование полицейских прекратить противоправные действия они проигнорировали", - говорится в материале.

В результате потасовки один сотрудник правоохранительных органов получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы; другой - ссадины и ушибы, добавили в ведомстве.

По данному факту проводится проверка.