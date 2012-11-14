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14 ноября 2012, 11:38

Происшествия

Пьяные дебоширы напали на полицейских в Южном Бутове

На юго-западе столицы нетрезвые молодые люди напали на сотрудников полиции в ночь на 13 ноября, информирует пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Ранее в службу "02" поступило сообщение о нарушении общественного порядка и распитии спиртных напитков в подъезде дома № 39 по улице Адмирала Лазарева.

"Прибывшие на место сотрудники ППСП ОМВД России по району Южное Бутово обнаружили пятерых граждан - четверых мужчин и одну девушку, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Законное требование полицейских прекратить противоправные действия они проигнорировали", - говорится в материале.

В результате потасовки один сотрудник правоохранительных органов получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы; другой - ссадины и ушибы, добавили в ведомстве.

По данному факту проводится проверка.

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