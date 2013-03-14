Форма поиска по сайту

14 марта 2013, 11:40

Из театра им. Вахтангова в связи с пожаром эвакуировано 100 человек

В театре имени Вахтангова произошло возгорание

В театре имени Вахтангова произошло возгорание, из здания были эвакуированы около ста человек.

Инцидент произошел в реконструируемом здании на Старом Арбате, в доме №24.Сотрудники МЧС ищут очаг возгорания на одном из верхних этажей театра. По данным телеканала "Москва 24", там загорелся строительный мусор.

С начала 2013 года в столице горел еще один театр - имени Образцова. 4 января там произошло возгорание в подвале здания, из театра тогда эвакуировали всех сотрудников. Пострадавших не было.

