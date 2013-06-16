На портале "Наш город" в летний период времени москвичи смогут пожаловаться на отсутствие песка в песочнице, сообщает единая редакция порталов "Наш город", "Дороги Москвы" и "Дома Москвы".

"На портале "Наш город" москвичи смогут отныне обратить внимание органов исполнительной власти на актуальный в летний период времени вопрос: с 13 июня в классификаторе проблемных тем на портале открылась новая проблемная тема "отсутствие песка в песочнице", - говорится в сообщении.

Данная тема носит сезонный характер, поэтому оставлять по ней сообщения на портале можно будет до 1 ноября.