Москвичам напомнят об отключении горячей воды с помощью SMS

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Столичный департамент информационных технологий запустит сервис SMS-оповещений об отключении горячей воды. Об этом сообщает официальный Twitter ведомства.

Чтобы подключить сервис напоминаний, необходимо будет отправить сообщение на короткий номер SMS-центра и получить необходимую ссылку, по которой можно будет активировать услугу. При этом горожане смогут выбрать, за сколько дней до отключения им необходимо получить сообщение.

Ранее Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) запустила информационный сервис, с помощью которого москвичи могут узнать дату и сроки отключения горячей воды в их доме.

Так, для этого необходимо ввести в поле поиска название улицы и номер дома.

"Москва в цифрах": Отключение горячей воды в столице

Профилактические отключения горячей воды в жилых домах МОЭК начинает с 12 мая. Во время отключений, продолжительность которых в столице не превышает 10 дней, будет проводиться профилактический и капитальный ремонт на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей, перекладка трубопроводов с применением новых технологий.

В 879 жилых домах столицы в этом году будут применяться сокращенные сроки отключения – от одного до девяти дней. Кроме того, почти в 3 тысячах жилых домов на время проведения ремонтно-профилактических работ горячая вода отключаться не будет.

Добавим, что в прошлом году Центр координации ГУИС (Главного управления инженерных служб) рекомендовал жителям Москвы перекрывать трубу горячей воды на время ее отключения

"Из крана течет холодная вода, но приборы учета (квартирные и общедомовые) фиксируют ее как горячую. Расчет и начисления также производятся по цене за горячую воду", – уточнили в ведомстве.