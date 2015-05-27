Приложение "Электронный атлас Москвы" за день скачали почти 2 тысячи человек

Фото: M24.ru/Александр Авилов

За один день приложение "Электронный атлас Москвы" скачали почти две тысячи пользователей. Благодаря сервису можно найти любой объект на карте Москвы, а также узнать часы работы соцучреждений и проложить кратчайший автомобильный или пеший маршрут, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.

Ранее доступ к геоинформационной системе был возможен только через сайт atlas.mos.ru. Благодаря новому сервису горожане смогут получить и альтернативную информацию о пробках. Данные поступают от Центра организации дорожного движения.

Еще одна особенность приложения – возможность прокладывать пешеходные маршруты с учетом дворов и пешеходных переходов. Кроме того, в "Электронном Атласе" можно увидеть свежие панорамы московских улиц, специально для этого город снимают два раза в год.

Также в приложении можно получить быстрый доступ ко всем ключевым сервисам Единой мобильной платформы. Например, проверить автомобильные штрафы, задолженность по ЖКУ или узнать о местонахождении эвакуированного авто. В приложении можно найти и информацию о центрах госуслуг "Мои документы", а в скором времени можно будет отслеживать общественный транспорт. "Электронный атлас" доступен для двух платформ – Android и iOS.

Ранее начальник управления отраслевых проектов департамента информационных технологий Кирилл Кузнецов сообщил M24.ru, что также планируется добавить в приложение маршруты из сервиса "Узнай Москву". Это приложение, которое позволяет читать с помощью смартфонов QR-коды на знаменитых домах и памятниках столицы и узнавать интересные сведения о них.

В приложении уже появилось множество информации с портала открытых данных. Так, к примеру, пользователи могут увидеть на карте все виды парковок в городе, узнать, где расположены камеры дворового видеонаблюдения и даже посмотреть, где в городе расположены уличные часы.

Приложение объединяет другие городские сервисы. Так, оно позволяет узнавать о сроках отключения горячей воды в доме, следить за коммунальными платежами. Предполагается, что в дальнейшем через приложение можно будет записаться к врачу. Правда, пока этот сервис не действует.

Мобильное приложение было создано на базе "Электронного атласа Москвы", который был запущен в январе 2013 года. Сайт задумывался как электронная карта столицы, на которую нанесены государственные объекты, станции метрополитена, перехватывающие и платные парковки, магазины, рестораны, аптеки и другие объекты. Всего портал содержит 219 тематических слоев и информацию о 280 тысячах объектов. Сервис призван предоставлять государственные услуги и помочь жителям Москвы лучше ориентироваться в городе.