Расходы на медицинское страхование москвичей вырастут

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В следующем году Московский городской фонд ОМС увеличит бюджет на 23 млрд рублей. Об этом говорится в проекте бюджета фонда (есть в распоряжении m24.ru). Согласно документу, в следующем году планируемые расходы составят более 216 млрд рублей, а в 2019 году эта сумма вырастет до 247 млрд рублей. В 2016 году расходная часть столичного фонда ОМС составила 193,3 млрд рублей.

"Планируемые расходы бюджета Фонда в 2017 году будут составлять 216386566,3 тыс. рублей, в 2018 году – 237075467,0 тыс. рублей, в 2019 году – 247010852,9 тыс. рублей", – говорится в документе.

Средства пойдут на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования населения, на оплату медицинской помощи в больницах и диспансерах города, а также на выполнение фондом своих функций.

При этом Московский городской фонд ОМС планирует получить в 2017 году порядка 9,6 млн рублей за счет оказания платных услуг и компенсации затрат государства, порядка 216 млрд рублей траншей из федерального бюджета, а также прочих безвозмездных поступлений на сумму более 5 млрд рублей. Отметим, что в прошлом году подушевое финансирование московских поликлиник в системе ОМС увеличили на 10 процентов. Тогда власти провели индексацию тарифов ОМС на лечение 80 заболеваний в больнице, на эти цели город выделил дополнительные 6,2 миллиарда рублей.

Единую информационную систему анализа историй болезни запустят во всех больницах, поликлиниках и диспансерах Москвы в 2017 году. Система будет автоматически собирать и вести данные каждого пациента: где он лечился, когда проходил диспансеризации, какие диагнозы ему ставили ранее. С ее помощью власти смогут контролировать качество оказания медицинской помощи жителям Москвы

Система обязательного медицинского страхования (ОМС) — одна из форм защиты интересов населения. Она основана на законах "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". Сегодня по системе ОМС работает более 400 медучреждений и 11 страховых медицинских организаций. Финансовым обеспечением прав москвичей занимается городской фонд обязательного медицинского страхования. Тем не менее, по оценкам специалистов, порядка 20 процентов граждан никогда ею не пользовались.

Виталий Воловатов, Никита Щуренков