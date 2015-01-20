Столичные власти будут рассылать медикам SMS с вакансиями

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Столичные власти планируют рассылать медикам, попавшим под сокращение, SMS с информацией о вакансиях. Об этом M24.ru рассказал координатор центра "Содействие" Константин Царанов. По его словам, запрос об организации сервиса направят в адрес департамента информационных технологий. В IT-ведомстве сказали, что готовы помочь с рассылкой.

"В течение двух недель мы попросим департамент информационных технологий организовать SMS-рассылку о вакансиях для наших медиков", - рассказал координатор центра.

Пресс-секретарь департамента информационных технологий Елена Новикова заявила, что ведомство готово рассмотреть запрос от центра. "У нас есть техническая возможность организовать подобное информирование на базе нашей единой мобильной платформы", - отметила она. Однако, по ее словам, прежде чем принять решение, ведомство должно будет оценить трафик сообщений.

"Их нужно рассылать адресно, чтобы для каждого специалиста были вакансии по его специальности. Тогда это будет полезно для медиков, а трафик сообщений не будет привышать 30-50 SMS в день. Это для нас приемлемо", - пояснила Новикова.

Центр "Содействие" помогает трудоустроиться врачам и медсестрам, сокращенным в результате реорганизации городских медицинских учреждений. Центр был открыт в конце ноября 2014 года. За декабрь туда обратились более тысячи медицинских работников. На горячую линию центра поступило более 2 тысяч звонков. В банке вакансий центра содержится более 18 тысяч предложений от различных работодателей. Центр также помогает врачам и медицинскому персоналу устроиться на курсы повышения квалификации. На участие в переобучении уже подали заявки 146 медицинских работников. Сотрудники центра оказывают сокращенным медикам психологическую и юридическую помощь, учат их составлять резюме и проходить собеседования. После сокращений врачи получают выплаты из бюджета 500 тысяч рублей, средний медицинский персонал - 300 тысяч рублей и младший медицинский персонал - 200 тысяч рублей. По данным центра "Содействие" на середину января 2015 года, компенсации выдали уже 1,2 тысячам медработников.



Зампред профсоюза работников здравоохранения Сергей Ремизов сообщил M24.ru, что SMS-информирование - это удобный инструмент с хорошим охватом аудитории. Он также добавил, что SMS должны содержать не только объявление о наличии вакансий, но и контактные телефоны и адрес центра "Содействие". "Медик сразу будет знать, куда ему обратиться. Кроме того, получая SMS о вакансиях, врачи будут чувствовать поддержку", - полагает Ремизов.

Он также добавил, что пока нет официальной статистики по трудоустройству медиков. "Многие врачи получают компенсации и после консультаций по трудоустройству берут время, чтобы подумать. Все-таки им выплачивают довольно серьезные суммы и они могут не спешить с выбором нового места работы", - пояснил эксперт.

Столичные медицинские учреждения обязаны подавать информацию о сокращаемых работниках в центр "Содействие" в течение 14 дней после их увольнения, рассказала M24.ru член комиссии по здравоохранению Мосгордумы, главврач городской клинической больницы № 64 Ольга Шарапова. "В нашей больнице все сокращенные медики, которые не захотели переходить на вакансии внутри учреждения, и живут в Москве, уже посетили центр "Содействие". А большинство медперсонала из ближайших областей уже нашли работу в своем регионе", - отметила депутат.

Она также отметила, что поддерживает инициативу центра с подключением SMS-информирования о вакансиях для врачей. "Тогда процесс трудоустройства будет идти еще быстрее, чем сейчас", - добавила Шарапова.

Дарья Миронова