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Москва 24

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Общество

03 февраля 2015, 10:00

Видеотрансляции с праздничных площадок города станут постоянными

здравоохранение образование связь видеонаблюдения Окно в город наука и инновации Департамента информационных технологий

Фото: m24.ru

Онлайн-сервис "Окно в город", с помощью которого москвичи могут оценить загруженность городских катков, рождественских ярмарок, пешеходных зон и музеев, продолжит свою работу на постоянной основе, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента информационных технологий.

Как отметили в департаменте, за месяц работы сервиса им воспользовались 52 тысячи жителей столицы, они просмотрели 3,5 тысячи часов трансляций с городских камер видеонаблюдения. Проект продолжат развиваться как событийный сервис, где можно увидеть знаковые для города мероприятия. В ближайших планах показать трансляции с площадок масленичных гуляний и репетиции Парада Победы

Как работает система городского видеонаблюдения

Напомним, сервис "Окно в город" начал работу на сайте департамента информационных технологий в конце декабря. Ресурс предоставляет жителям города доступ к системе городских камер видеонаблюдения.

Подключиться к трансляции может любой пользователь. Однако при этом москвичи не смогут поворачивать камеру и пользоваться зумом, эти возможности по-прежнему остаются только у правоохранительных органов и городских служб. Доступ к камерам предоставляется бесплатно.

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Всего для просмотра доступно 30 камер с 17 площадок. В объектив камер попали катки на ВДНХ, Поклонной горе и в Парке Горького. Инициаторами создания сервиса стали сами москвичи, которые обратились с этой идеей в ДИТ после открытия катка на ВДНХ.

Городская система видеонаблюдения включает порядка 140 тысяч камер. Доступ к ним имеют около 15 тысяч сотрудников органов исполнительной власти и правопорядка. Узнать, где установлены камеры можно на московском портале открытых данных. Кроме того, для предварительного заказа архивных видеоданных любой москвич может позвонить на единую "горячую линию" по телефону (495) 587-00-02.

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