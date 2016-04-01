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Здравоохранение

01 апреля 2016, 12:46

Во всех филиалах Мострансавто пройдет акция для доноров крови

здравоохранение донорство благотворительные акции Мострансавто

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В каждом филиале Мострансавто в течение года пройдет благотворительная акция для доноров крови "Маршруты к сердцу". Акция будет организована для областной станции переливания крови.

"Первую такую акцию провели в центральном аппарате в прошлом году, приурочив ее ко Дню автомобилиста. После ее успешного проведения опыт было решено распространить на все филиалы", – цитирует Агентство "Москва".

Вторую акцию компания приурочит к своему юбилею – в 2016 году Мострансавто исполняется 90 лет. Круглую дату отметят съемками документального фильма об истории компании, а также подарками для ветеранов организации, почетных сотрудников и партнеров.

"Москва гид": Донорство

В первый раз "Маршруты к сердцу" Мострансавто провели в октябре 2015 года. Тогда кровь для областной станции переливания сдали сотрудники компании во главе с ее руководителем. В мобильном пункте, организованном на Цветном бульваре, вместе с сотрудниками Мострансавто смогли сдать кровь все желающие.

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