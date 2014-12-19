Роструд на месяц отсрочил для РФС выплату долга Фабио Капелло

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Роструд на месяц отсрочил для Российского футбольного союза день погашения задолженности по зарплате главного тренера сборной России Фабио Капелло, передает ТАСС.

Ранее РФС подавал ходатайство об отсрочке выплаты долга. В итоге срок исполнения предписания продлили до 19 января 2015 года.

Напомним, в начале сентября РФС подтвердил, что имеет задолженности по зарплате перед Капелло и его помощником Оресте Чинквини. Позже глава организации Николай Толстых заявил, что у союза нет денег на погашении задолженности. Затем стало известно, что Роструд провел проверку и вынес вердикт, согласно которому РФС должен рассчитаться с Капелло и Чинквини до 19 декабря 2014 года.

По состоянию на 21 ноября РФС задолжал специалистам более 181 миллиона рублей, а сам Капелло не получает зарплату уже пять месяцев.

Юристы при этом отмечают, что за невыполнение в срок предписания Роструда о ликвидации задолженности перед Капелло предусмотрен штраф, а должностное лицо РФС, отвечающее за выплату зарплаты, может быть дисквалифицировано судом на срок от шести месяцев до трех лет. При этом РФС обязан будет уволить дисквалифицированное лицо. Кроме того, суд, вероятно, запретит ему занимать руководящие должности на период дисквалификации не только в РФС, но и в других организациях.

Отметим, что Капелло является одним из самых высокооплачиваемых тренеров планеты. Итальянский наставник по контракту с РФС должен получать более 8 миллионов евро в год.