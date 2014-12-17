РФС не успеет выплатить в срок задолженность Капелло по зарплате

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Российский футбольный союз не успеет вовремя выплатить задолженность по заработной плате главному тренеру сборной России Фабио Капелло и его помощнику Оресте Чинквини, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к РФС.

В начале сентября РФС подтвердил, что имеет задолженности по зарплате перед Капелло и Чинквини. Позже глава организации Николай Толстых заявил, что у РФС нет денег на погашении задолженности. Затем стало известно, что Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) РФ провела проверку и вынесла вердикт, согласно которому РФС должен рассчитаться с Капелло и Чинквини до 19 декабря 2014.

По данным издания, по состоянию на 21 ноября РФС задолжал специалистам более 181 миллиона рублей, а сам Капелло не получает зарплату уже пять месяцев.

По истечении срока исполнения предписания (19 декабря) трудовая инспекция по Москве проведет внеплановую проверку, сообщил "Ведомостям" начальник управления по федеральному надзору за соблюдением трудового законодательства Роструда Егор Иванов.

Юристы, чье мнение приводит газета, отмечают, что за невыполнение в срок предписания Роструда о ликвидации задолженности перед Капелло предусмотрен штраф, а должностное лицо РФС, отвечающее за выплату зарплаты, может быть дисквалифицировано судом на срок от шести месяцев до трех лет. При этом РФС обязан будет уволить дисквалифицированное лицо. Кроме того, суд, вероятно, запретит ему занимать руководящие должности на период дисквалификации не только в РФС, но и в других организациях.

Отметим, что Капелло является одним из самых высокооплачиваемых тренеров планеты. Итальянский наставник по контракту с РФС должен получать 9 миллионов евро в год.

Сборная России под руководством Капелло крайне неудачно начала отборочный цикл чемпионата Европы 2016 года, одержав всего одну победу в четырех матчах.