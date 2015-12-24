Центробанк ужесточил правила обмена валюты в России

Центробанк ужесточил процедуру обмена валют

Центробанк России ужесточил правила обмена валюты. В том случае, если сумма обмена превышает 15 тысяч рублей, операции будут проводиться с полной идентификацией клиента. Об этом говорится в постановлении регулятора.

Теперь, чтобы обменять валюту, клиенту помимо предъявления паспорта придется заполнить специальную анкету. В анкете необходимо указать фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а также "иные сведения по усмотрению кредитной организации".

При идентификации клиента банк сверяет информацию о нем в системах органов государственной власти и Пенсионного фонда, реестре индивидуальных предпринимателей и базах утерянных и недействительных паспортов, а также проверяет наличие информации о причастности клиента к экстремистской деятельности и терроризму.

Данные правила вступают в силу с 28 декабря 2015 года.

По существующему законодательству при осуществлении операций с денежными средствами идентификация клиента не должна проводиться, если сумма не превышает 15 тысяч рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 тысячам рублей.