Совет Федерации одобрил закон об НКО

Фото: сайт Совета Федерации

Совет Федерации одобрил закон о статусе "иностранного агента" для некоммерческих организаций (НКО), финансируемых из-за рубежа и занимающихся политикой. Как сообщает РИА Новости, "за" проголосовал 141 сенатор, против – один, воздержался один.



Теперь закон поступает на подпись президенту России.

Напомним, закон был принят Госдумой на заседании 13 июля. Его поддержали 374 депутата, трое проголосовали против, один воздержался.

Ко второму чтению Дума учла предложения президента России Владимира Путина. В частности, из-под действия закона выводятся религиозные организации, госкорпорации и госкомпании, а также созданные ими НКО. Кроме того, исключение составят и государственные, муниципальные и бюджетные учреждения.

Согласно закону, некоммерческие организации должны будут в течение 90 дней подать заявление в Минюст о включении в специальный реестр НКО. За нарушения вводится административное и уголовное наказание.

Проверки организаций могут проводиться как планово – раз в год, так и внепланово – по заявлению о наличии в деятельности организации признаков экстремизма.

Отметим, что законопроект об НКО, внесенный на рассмотрение Госдумы депутатами-единороссами, вызвал волну недовольства среди общественных организаций. Против скандального законопроекта выступила и партия "Яблоко", активисты которой в день обсуждения законопроекта в первом чтении провели серию одиночных пикетов у здания нижней палаты парламента.