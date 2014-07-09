Совет Федерации разрешил рекламу пива на спортивных мероприятиях

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Совет Федерации одобрил закон, отменяющий запрет на рекламу пива во время официальных спортивных мероприятий, сообщает "Интерфакс".

Согласно закону, накануне принятому Госдумой, до 2019 года во время официальных спортивных мероприятий разрешается размещение рекламы пива и напитков, изготавливаемых на его основе. Реклама пива допустима только в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на расстоянии ближе чем 100 метров от них.

Помимо этого закон снимает ограничение на рекламу пива во время трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревнований, а также на спортивных телеканалах. Пиво можно будет рекламировать также в печатных изданиях, за исключением первой и последней полос газет и обложек журналов.

Закон был принят в связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Основными спонсорами турнира будут являться пивоваренные компании.

В ходе обсуждения законопроекта разгорелась дискуссия, которую начал сенатор Антон Беляков. Он призвал отклонить принятие закона, сославшись на позицию главы государства, который выступает против алкоголизации населения страны. Тем не менее, в ходе голосования большая часть сенаторов закон поддержала.