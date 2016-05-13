Законопроект о сроках установки счетчиков газа в домах одобрен Госдумой

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Срок установки счетчиков газа в жилых домах продлят до 1 января 2019 года. Соответствующий законопроект был принят депутатами Госдумы в первом чтении.

Продление срока объясняется авторами документа тем, что у значительной части ответственных организаций нет денег на установку счетчиков. Кроме того, отмечается в пояснительной записке, сейчас в России не существует необходимых производственных мощностей для выпуска достаточного количества приборов учета. Нехватку счетчиков авторы предлагают восполнить за счет импорта приборов из-за рубежа.

Законопроект касается жилых построек, где потребление газа превышает 2 кубометра в час. Организации-поставщики или перевозчики газа обязаны оснастить счетчиками такие дома, если их собственники не сделали этого до 1 января 2015 года.

Согласно действующему законодательству, ресурсоснабжающие организации должны были полностью завершить установку в жилых домах счетчиков газа до 1 января этого года.