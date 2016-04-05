Ответственность банков за выбор коллекторов закрепят законодательно

"Интервью": Николай Гончар – о проекте закона о коллекторах

Ответственность банков за выбор коллекторов для взыскания долгов будет закреплена законодательно. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Николай Гончар ("Единая Россия").

По его словам соответствующий законопроект сейчас рассматривают депутаты.

"Отвечать в том числе за выбор <коллекторов> будет и банк. Теперь банк десять раз подумает, с кем вступить в договорные отношения и кому передать право требования по долгам", – сказал Гончар.

Он пояснил, что после принятия закона, банк сможет заключать договор уступки или договор, предусматривающий право взыскания долгов только с организациями, отвечающими определенным требованиям.

В частности, эти организации должны будут иметь чистые активы минимум 10 миллионов рублей, обязательное страхование на сумму минимум 10 миллионов рублей. Кроме того, они должны быть зарегистрированы в специальном реестре с выплатой госпошлины 100 тысяч рублей.

Гончар отметил, что в законопроекте определены "очень жесткие" требования доступа к кредитным историям и персональным данным граждан.