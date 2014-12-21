В столичном забеге Дедов Морозов приняли участие более 500 человек

Ведущие телеканала "Москва 24" приняли участие в забеге Дедов Морозов

В воскресенье в столице впервые прошел благотворительный забег Дедов Морозов. В нем приняли участие более 500 человек, сообщает телеканал "Москва 24".

Участникам предложили на выбор две дистанции - 5 и 10 км. Забег стартовал в полдень от Андреевской набережном и завершился на Воробьевской набережной. Всем участникам выдали так называемый стартовый набор, в который вошли костюм Деда Мороза и датчик, отслеживавший, на каком участке дистанции находился бегун. Победителей наградили специальными медалями.

В столице впервые прошел забег Дедов Морозов

Организаторами мероприятия являются благотворительный фонд помощи хосписам "Вера", беговой проект "Funruns" и детский спортивный центр #tagsport для помощи детям с тяжелыми заболеваниями.

Как ранее сообщили в пресс-службе фонда помощи хосписам "Вера", все собранные средства пойдут в фонд помощи больным детям, в том числе часть средств уйдет на покупку детских новогодних подарков.

Напомним, за участие в забеге нужно было заплатить 600 рублей и 300 рублей в зависимости от дистанции.