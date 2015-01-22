Актриса Валентина Талызина отмечает юбилей

Валентина Талызина отмечает юбилей

Народная артистка России Валентина Талызина отмечает сегодня 80-летие. Чествование юбиляра пройдет на сцене ее родного театра имени Моссовета. В этот вечер актрису поздравят коллеги и друзья.

В день своего юбилея Валентина Илларионовна выйдет на сцену театра в роли Атуевой в спектакле "Свадьба Кречинского" в постановке художественного руководителя театра, народного артиста России Павла Хомского.

В Театре имени Моссовета, где Валентина Талызина служит уже 57 лет, она сыграла почти полсотни ролей. Актриса успешно работает и на радио, выступает с поэтическими программами, снимается в кино.

Среди ее киноработ роли в таких любимых зрителем фильмах, как "Зигзаг удачи", "Старики-разбойники", "Ирония судьбы, или С легким паром", "О бедном гусаре замолвите слово" и многие другие.