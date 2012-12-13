"Московской оперетте" исполняется 85 лет

13 декабря "Московская оперетта" отмечает 85-летний юбилей. В театре на Большой Дмитровке пройдет праздничный концерт. Зрители услышат попурри из лучших партии за всю историю театра.

В первой части юбилейного концерта гости театра узнают, почему накануне юбилея артистов выгнали на улицу. Но не надо пугаться! Это всего лишь часть программы. Режиссер Инара Гулиева решила пофантазировать, что случилось, если бы оперетта вдруг исчезла из столицы.

Во втором отделении прозвучат партии из лучших спектаклей за всю историю театра.

На самом деле театр "Московская оперетта" родился почти 90 лет назад. Тогда он находился здесь же, в здании на Большой Дмитровке, но носил статус частного. А в 1927 году совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов категорически постановил: оперетту сохранить и максимально приблизить к задачам современности.

Обновленный театр открылся спектаклем "Игра с Джокером", а первый успех пришел после премьеры оперетты Исаака Дунаевского "Женихи".



Особенностью "оперетты", как жанра, стало то, что в спектакли музыкальные номера чередуются с разговорными диалогами. Пишутся оперетты на комический сюжет, в котором, однако, присутствуют ненавязчивые элементы морали.

В "Московской оперетте" блистала народная артистка СССР, актриса театра и кино Татьяна Шмыга. С 1968 года в театре работает народный артист России, один из самых известных артистов оперетты Герард Васильев.

Сегодня "Московская оперетта" остается верна своим традициям. В репертуаре театра, раскрывая огромный актерский и постановочный потенциал, соединяются классика и современная оперетта, мюзикл и шоу.