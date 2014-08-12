Сладость у фонтана: парку Горького - 86 лет

Фото: m24.ru

12 августа празднует свой день рождения Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. Культовое место отдыха москвичей началось как часть сельскохозяйственной выставки и поначалу являло собой небольшой парк с аттракционами, а в итоге выросло в одно из самых современных и популярных мест столичных гуляний. Сетевое издание M24.ru собрало малоизвестные факты о том, как возводился народный парк.

Ты помнишь, как все начиналось...

История ЦПКиО берет свое начало в 1923 году. Тогда на месте парка находился большой пустырь, заросший кустарником, который необходимо было благоустроить для нужд растущей вширь столицы Советского государства. "Пустопорожнюю землю" включили в состав территории Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. Она и стала матерью того грандиозного парка, который через десятилетие появился на окраине Москвы. Да, представьте себе, тогда место находилось отнюдь не в центре города.

Создание парка

Выставка работала на протяжении пяти лет, после чего президиум Моссовета постановил перенести ее в другой район города, в Останкино. Да, можно сказать, что решение о создании ВДНХ было принято еще тогда, хотя само строительство началось в 1935 году. А на территории, которая освободилась, решили создать парк.

Чтобы новое место для отдыха максимально порадовало всех желающих, решили собрать мнения трудящихся. Разумеется, каждый хотел что-то свое: одни требовали площадки для занятия физкультурой и спортом, другие - "больше музыки", третьи настаивали на создании обычной "зеленой" зоны. Можно смело сказать, что все требования были удовлетворены - сегодня в Парке Горького можно заняться практически всем, чего душа пожелает.

Фото: m24.ru

Роль жителей в открытии парка

Интересно, что сами москвичи активно участвовали в возведении парка, помогая строителям в качестве разнорабочих: выкорчевывали пни, разбирали ненужные здания, утрамбовывали дорожки.

Без деятельной помощи горожан Парк Горького наверняка не смог бы стать таким, каким мы его видим сейчас.

В парке Горького. Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Комары

Изначально территория парка была сильно заболоченной. К тому же ее часто затапливала Москва-река, которая в отсутствие каменных берегов вела себя весьма своенравно.

Почти анекдот. Как-то раз место будущего парка обходили Калинин с Буденным. Жарко, комары, непролазное болото - Буденный хмурится, убивает одного комара за другим, а Калинин подшучивает: "Ну что, Семен, с белогвардейцами-то небось легче было воевать?".

Фото: m24.ru

Смотрины архитекторов

Создание выставки, которая дала начало Парку Горького, стало своеобразной "лакмусовой бумажкой" для советских архитекторов. Справятся они или нет? Оправдают ли ожидания новой власти, не допустят ли "мещанства" в оформлении территории? Не допустить этого строжайше требовал сам Ленин.

Это был смотр архитектурных сил. И архитекторы конкурировали друг с другом за внимание властей Советского государства.

Кстати, изначально по всей выставке развесили портреты Троцкого и Ленина. Считалось, что после смерти Ильича именно у Троцкого больше всего шансов стать вождем Советов. Но тот отнесся к своей славе индифферентно, и вскоре его портреты с выставки практически полностью исчезли.

Архитектор Борис Пастернак - о том, с чего начинался парк Горького

Фонтан

Главным архитектором парка был конструктивист Константин Мельников. Он создал планировку, которая в основном сохранилась до наших дней. В центре Мельников видел большой фонтан, в котором "архитектура формировалась струями самой воды".

Однако в силу трудности осуществления замысла фонтан Мельникова изначально создавать не стали.

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Спустя семь лет фонтан все же появился в центре парка, но это было уже другое сооружение, автором которого стал архитектор Власов. Он создал проект планировки партера, украшением которого стал розарий с фонтаном. Это сооружение стало своеобразной визитной карточкой ЦПКиО - по центру цветника бьют струи воды, а рядом установлены узорные скамейки.

Цветником талантливый архитектор не ограничился. Он ухитрился в духе соцреализма возвести здание общественного туалета. О красотах уборных не принято распространяться в обществе, но тут особый случай - много ли найдется в Москве и России отхожих мест, занесенных в список объектов культурного наследия федерального значения?

Фото: park-gorkogo.com

А вот здание обсерватории, которое построили еще в 1929 году, до наших времен, увы, не дожило. Располагалось оно там же, где и нынешняя обсерватория, оборудованная раздвижным куполом. Кстати, новое здание практически копирует утраченный павильон, с той лишь разницей, что во времена Мельникова и Власова не было таких мощных телескопов.

Отметим, что руководство парка решило не отмечать день рождения. Масштабные мероприятия развернутся, по всей видимости, только через четыре года, когда ЦПКиО исполнится 90 лет. И вновь десятки тысяч москвичей и гостей столицы потянутся в то место, которое с некоторых пор стало одной из визитных карточек города.