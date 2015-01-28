Выставка бездомных кошек пройдет в столице 7 февраля

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

7 февраля в Москве пройдет выставка бездомных кошек. Она состоится в центре творческих индустрий "Фабрика", расположенной по адресу: Переведеновский переулок, дом 18, сообщает фонд помощи животным "Дарящие надежду".

Выставка будет идти с 11.00 до 18.00. На ней представят больше сотни кошек и котят из приютов и от временных опекунов. Любое животное можно будет бесплатно забрать с собой домой.

При этом с желающими забрать кошку будут проводить короткие собеседования и заключать договор. Фонд в течение полугода будет следить за судьбой своих бывших воспитанников.

При этом все вошки на выставке будут здоровы и привиты, взрослые - стерилизованы.

В Москве волонтеры из приютов для бездомных животных часто устраивают выставки своих подопечных. Цель мероприятий - найти для брошенных собак новых хозяев. Напомним, в августе в парке имени 50-летия Октября волонтеры приюта для животных Бирюлево организовали выставку собак в рамках фестиваля "Приюти друг@".

Собак отдавали в добрые руки бесплатно. Организаторы выставки заключали с будущими владельцами питомцев договоры.