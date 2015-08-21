Суббота24: собираем творческий урожай на фестивале SОЛОМА и мастерим совушек

Фото: m24.ru/ Лидия Широнина
Фестиваль SОЛОМА в саду "Эрмитаж", совушки в творческой мастерской "Коты у камина", открытие Палеопарка в Дарвиновском музее и еще 21 событие в субботу, 22 августа.
10.00
Отдыхаем на "Большом weekend'e"
В "Коломенском" в эти выходные пройдет "Большой weekend" – семейный фестиваль, объединяющий самые популярные виды развлечений. Главным местом отдыха станет искусственный пляж. Здесь будет открыт детский сад, где юных гостей ждут развлечения, игры, соревнования и конкурсы. На спортивной площадке можно будет поиграть в пляжный волейбол, футбол, настольный теннис и шахматы. Театр Стаса Намина представит постановку "Бременские музыканты". Кроме того, гостей мероприятия ждут деликатесы от московских поваров и конкурс талантов.
Фото: facebook.com/bolshoiweekend
Вход свободный
10.00
Танцуем на празднике этнической моды
В культурно-образовательном центре "Этномир" состоится праздник этнической моды и танца. Посетители примут участие в мастер-классах по кавказским, африканским, индийским, греческим, испанским и другим танцам. Центральным событием станет парад в национальных костюмах и показ мод.
Фото: facebook.com/ethnomir.official
Цена: от 300 рублей
11.00
Знакомимся с Иваном Грозным и Алексеем Тишайшим
В музее-заповеднике "Коломенское" проходит выставка "Иван Грозный и Алексей Тишайший: диалог двух государей". Мероприятие посвящено 370-летию воцарения Алексея Михайловича Романова. В выставочных залах Сытного двора представлено более 150 музейных экспонатов, в том числе документы из крупнейших музеев-заповедников России.
Фото предоставлено организаторами
Цена: от 150 рублей
11.00
Едем на фестиваль исторических клубов
В Московской области пройдет фестиваль исторических клубов "Воиново поле". Мероприятие состоится в парке "Дракино" Серпуховского района. В программе фестиваля заявлена реконструкция масштабной исторической битвы, а также "Строй на строй" и "Бой на мосту". Кроме того, на фестивале будут открыты исторический лагерь, метательный тир, мастерские по древнерусским ремеслам и ярмарка.
Фото: voinovopole.ru
Цена: от 400 рублей
11.00
Открываем Палеопарк
В Дарвиновском музее состоится открытие Палеопарка. Новый музейный проект расскажет об амурозавре, килеске, эстемменозухе, пандерихтесе и других водных и наземных гигантах. В рамках открытия пройдет серия мастер-классов и квест "Жители Палеопарка и их родня".
Фото: darwinmuseum.ru
Вход свободный
12.00
Играем в парке "Красная Пресня"
В парке "Красная Пресня" пройдет праздник "День, когда пора играть". Гостей мероприятия будет встречать веселый Губка Боб. Здесь будут организованы спортивные игры, обучающие мастер-классы, а также пройдет научное шоу с химическими опытами и будет установлен огромный батут.
Фото: m24.ru/Виктория Виатрис
Вход свободный
12.00
Беседуем о Москве
В течение одного дня на территории парка искусств МУЗЕОН пройдет более 150 интерактивных культурно-просветительских событий. Гостей "Городского сюжета" ждут мастер-классы от известных писателей, журналистов и блогеров, дискуссии с мировыми и российскими экспертами, выступления представителей иностранных издательств, презентации последних новинок электронных книг и многое другое.
Фото: m24.ru/Юлия Накошная
Вход свободный
12.00
Идем на фестиваль Art.Who.Art.
На территории бизнес-квартала Bankside пройдет фестиваль Art.Who.Art. Гостей фестиваля ждут работы более 60 художников, выступающих в жанре фотографии, картин, перформанса и инсталляции. Кроме того, пройдут лекции на тему развития современного искусства в России.
Фото предоставлено организаторами
Цена: от 300 рублей
12.00
Отдыхаем на фестивале Foodiez Weekend
На территории Музея Москвы пройдет второй фестиваль Foodiez Weekend. В этот раз мероприятие будет посвящено теме HYPE, объединяющей самые актуальные проявления современной городской культуры. На Foodiez Weekend будет представлена городская еда, дизайнерская одежда, музыка, уличное искусство и многое другое.
Фото: facebook.com/foodiezofworld
Вход свободный
12.00
Слушаем лекции
В парке "Красная Пресня" состоится большой Праздник для беременных на весь день. Гостей ждут лекции по подготовке к родам, мастер-класс, во время которого расскажут о спорте во время беременности, и многое другое. Кроме того, будущие мамы смогут сфотографироваться в стилизованной фотозоне.
Фото: ТАСС/ Александра Мудрац
Вход свободный
12.00
Изучаем суперкары
В "Парке Легенд" все желающие посетят выставку суперкаров, гоночных болидов и спортивных автомобилей. Здесь будут представлены около 45 автомобилей, в числе которых Camaro 1969 502, Ferrari, Bugatti Veyron, BMW i8 и многое другое.
Фото: ТАСС/ Виталий Белоусов
Цена: от 200 рублей
13.00
Празднуем день рождения "Черного квадрата"
В здании бывшего завода ЗИЛ пройдет перформанс "ЗИЛ Арт в квадрате", посвященный столетию "Черного супрематического квадрата" Казимира Малевича. Из черной асфальтовой крошки и белого дробленого бетона, оставшегося от старых заводских цехов, будет создана инсталляция "Черный квадрат" размером 79,5 x 79,5 метров, что ровно в 100 раз больше, чем знаменитая картина. В перформансе примут участие 100 человек в черном гриме.
Фото предоставлено пресс-службой
Вход свободный
13.00
Мастерим совушку
В творческой мастерской "Коты у камина" в этот день будут мастерить травяных совушек. Можно будет сделать как маленькую, так и большую игрушку. Для тех, кто держит дома кота, действует специальное предложение – создать совушку с кошачьей мятой.
Фото: kotokamin.ru
Цена: от 400 рублей
13.00
Смотрим фильмы по Чехову
В Новом Манеже все желающие смогут посетить киномарафон "Игра в Чехова. Три репетиции". Будут показаны картины по чеховским пьесам. Это "Поиск натуры", "Ваня с 42-й улицы" и "Малышка Лили".
Фото: ТАСС
Цена: от 250 рублей
13.00
Наслаждаемся спокойствием
В Саду имени Баумана пройдет праздник "Территория спокойствия" для мам и детей. Инструкторы по йоге, психологии и специалисты по ароматерапии проведут занятия и лекции, которые помогут отдохнуть от городского шума и научат бороться со стрессом.
Фото: m24.ru/ Александр Авилов
Вход свободный
15.00
Отмечаем День флага
В музее-заповеднике "Коломенское" состоится празднование Дня российского флага. Гости услышат концерт духовой музыки в исполнении Государственного духового оркестра России. Здесь прозвучат произведения русской и зарубежной классики, марши, романсы, вальсы и эстрадно-джазовые композиции.
Фото: m24.ru/ Юлия Накошная
Вход свободный
17.30
Пожинаем плоды творчества на фестивале SОЛОМА
В саду "Эрмитаж" сетевое издание m24.ru проведет фестиваль SОЛОМА, на котором соберет литературно-музыкальный урожай этого года. Для всех гостей готовится обширная программа – на сцену выйдут поэты Вера Полозкова, Дана Сидерос, композитор Никола Мельников, группа SHOO, музыкант и диджей Шура Кузнецова и многие другие. Раньше всех начнет работу "Открытый микрофон". Под звуки рояля любой желающий сможет прочитать любимые стихи (в том числе и собственного сочинения) или признаться в любви.
Кроме того, в фестивале примут участие фавориты проекта "Это тебе": Анастасия Денисова, Наталья Селиверстова, Любовь Преображенская, Юлия Силаева, Влад Топалов, Владимир Вишневский.
Фото: m24.ru/Юлия Иванко
Вход свободный
18.00
Знакомимся с современной поэзией
В центре "Интеграция" пройдет фестиваль "Поэтическая веранда". В чтениях примут участие такие поэты, как Арс-Пегас, Евгения Онегина, Роман Щипков, Александр Антипов и Ritta Saar. Кроме того, на фестивале будет открыт "свободный микрофон" – любой желающий сможет подняться на сцену и исполнить стихотворения собственного сочинения, а члены профессионального жюри выберут пять лучших поэтов вечера, произведения которых затем войдут в сборник проекта.
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Вход свободный
19.00
Слушаем PianoMagicShow
На ВДНХ в этот день можно услышать PianoMagicShow – концертную программу трио Bel Suono. Она объединяет классические произведения с лучшими образцами современной музыки. Гости услышат "Либертанго" А. Пьяццолы, "Кармен" Ж.Бизе, "Болеро" М. Равеля и другие произведения. Кроме того, прозвучат собственные произведения артистов.
Фото: facebook.com/ BelSuono/Official
Цена: от 600 рублей
21.00
Развлекаемся на фестивале фейерверков
На Воробьевых горах пройдет Первый международный фестиваль фейерверков. В конкурсе примут участие команды художников по свету и пиротехнических дизайнеров из России, Белоруссии, Италии, Финляндии, Чехии, Испании, Китая и Чили. Аудиосопровождение создано на базе современных и классических композиций известных авторов.
Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Вход свободный
21.00
Слушаем Гошу Куценко
В клубе "16 тонн" выступит Гоша Куценко – артист споет поклонникам свои самые известные песни. Для него музыка – не обычное хобби, а серьезное увлечение, которым он занимается на профессиональном уровне. От своих зрителей в этот вечер Гоша ждет только хорошее настроение.
Фото: m24.ru/ Игорь Иванко
Цена: от 800 рублей
23.00
Бодрствуем в кинотеатре
В кинотеатре "Олимпик-Синема" покажут четыре фильма за одну ночь. Это "Фантастическая четверка", "Агенты А.Н.К.Л.", "Подарок" и "Синистер 2". Всех гостей также ждет игра в виртуальную реальность, батуты, бильярд, сладкая вата, конкурсы и призы.
Фото: m24.ru/ Владимир Яроцкий
Цена: от 700 рублей
23.30
Смотрим Тарантино всю ночь
В пространстве "Люмьер холл" пройдет очередная киноночь. На этот раз мероприятие будет посвящено работам Квентина Тарантино. В эту ночь гости показа смогут увидеть такие ленты, как "Убить Билла", "Убить Билла 2" и "Джанго освобожденный". Для просмотра предлагается два зала. Большой мультимедийный, где все стены покрыты экранами и проекции есть даже на полу, и для любителей классики – стандартный малый зал с одним экраном.
Фото: imdb.com
Цена: от 550 рублей
Круглосуточно
Путешествуем по лабиринту
"Лабиринтариум" готовит для своих гостей специальный сценарий: игроки оказываются в полной темноте, где их ждут незабываемые ощущения. Организаторы обещают, что все участники испытают ужас, трепет и панику перед неизвестным, однако для прохождения этого лабиринта специальные знания не нужны.
Фото: labirintarium.ru
Цена: от 800 рублей