Выставки наивного искусства открылись у столичных вокзалов

Работу выполнил Василий Корень. Фото: Wikimedia

Возле четырех столичных вокзалов открылись выставки наивного искусства и лубочной картинки. Работы можно увидеть на мобильных стендах, установленных на площадях перед зданиями Павелецкого, Казанского, Белорусского и Ленинградского вокзалов, сообщает пресс-служба РЖД.

Наивное искусство - это живопись, графика, скульптуры и прочие художественные работы, созданные исключительно художниками-самоучками. Среди авторов творений могут оказаться водители, филологи, актеры и представители других самых разных профессий, в какой-то момент решившие взяться за кисть.

Лубок представляет собой вид графики, который отличается простотой и доступностью образов. На выставке можно будет увидеть лубочные картинки на тему религии - в частности, работы московского мастера по имени Василий Корень (он был создателем первой в России Библии, иллюстрированной гравюрами).

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Василий Корень в 1678 году создал 36 листов рассказа о сотворении мира. Этот цикл получил название "Библия для бедных", он предназначался для просвещения неграмотных.

Выставка "Зимние краски Рождества: русский лубок и наив" представлена Музеем наивного искусства, Московским музеем народной графики и дирекцией железнодорожных вокзалов. Увидеть работы можно до 15 февраля.