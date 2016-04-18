На выставке Владимира Дубосарского покажут картины, созданные роботом

Фото предоставлено организаторами

22 апреля в выставочном центре "Рабочий и колхозница" пройдет выставка "Говорит и показывает ФБ" Владимира Дубосарского, работы которого находятся в собраниях Третьяковской галереи, Музее Современного искусства во Франции, Duke University Museum of Art в США и других учреждениях.

Тема выставки – меняющееся значение искусства вообще и живописи в частности в эпоху развитых информационных технологий и социальных сетей. Дубосарский пытается найти ответы на вопросы, что значит быть художником сегодня и где проходят границы между потреблением и созданием, между искусством и контентом.

В основе представленных на экспозиции работ – фотографии, опубликованные на Facebook. Будут также показаны изображения, созданные художником-роботом – это компьютерная программа, обученная творческому стилю Дубосарского.