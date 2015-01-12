Мультимедийный выставочный центр откроется в Artplay

Фото: artplay.ru

В центре дизайна Artplay 13 февраля откроется самый большой в России мультимедийный выставочный центр. "От Моне до Сезанна. Французские импрессионисты" и "Великие модернисты. Революция в искусстве" - это первые выставки, которые ждут посетителей центра.

"Выставка "Великие модернисты" посвящена мастерам, творчество которых произвело настоящую революцию в искусстве. От изображения окружающего мира эти художники перешли к сотворению миров собственных", - отметили в Artplay.

Климт и Мунк, Гоген и Лотрек, Кандинский и Малевич – работы этих мастеров увидят посетители.

"От Моне до Сезанна. Французские импрессионисты" и "Великие модернисты. Революция в искусстве" - первые выставки, которые проведут в центре. Выставки посвящены изобразительному искусству XIX — начала XX веков.

Экспозиция "От Моне до Сезанна" познакомит с наиболее известными импрессионистами: от Анри Тулуз-Лотрека до Поля Сезанна.

Репродукции картин продемонстрируют под музыку Дебюсси, Чайковского, Равеля и Оффенбаха.

Выставка "От Моне до Сезанна" организована компанией, которая прежде представила проект "Ван Гог. Ожившие полотна". Эта мультимедийная выставка стала самой популярной в России. Так., за три месяца работы в Москве выставку посетили более 150 тысяч человек.

Шедевры Ван Гога представили в виде красочных проектов – работы художника перенесли на стены, пол и потолок. Всего в экспозиции было около 3 тысяч динамичных изображений. На выставке показали не только картины, но и фотографии XIX века, а также письма художника.

Добавим, что репродукции картин на выставках "От Моне до Сезанна. Французские импрессионисты" и "Великие модернисты. Революция в искусстве" будут показывать на огромных экранах с использованием аудиовизуальных эффектов и новейших технологий.

Выставки будут работать с 13 февраля по 31 мая.