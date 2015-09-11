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11 сентября 2015, 15:48

Культура

Третьяковка проведет День открытых дверей для детей

Фото: m24.ru/Александр Авилов

13 сентября Третьяковская галерея на Крымском Валу приглашает родителей с детьми от пяти лет на День открытых дверей, на котором состоится презентация образовательных программ 2015/16 учебного года. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

Сотрудники галереи расскажут о главных выставках нового сезона, помогут сориентироваться в разнообразных программах, посоветуют подходящие по возрасту и интересам студии. Для детей проведут уроки лепки из глины, пригласят в скульптурную мастерскую и покажут программу анимационных фильмов киностудии "Союзмультфильм".

Взрослым посетителям предложат пройтись по музейным залам, полистать новые книги по искусству, приобрести абонементы и принять участие в проекте, посвященном Казимиру Малевичу.

Время: 13 сентября, 12.00 - 16.00

Место: Третьяковская галерея, Крымский вал, 10

Вход свободный

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