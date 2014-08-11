Выставка портретов "Идеальные незнакомцы" открылась в галерее "Триумф"

"Афиша": В галерее "Триумф" открылась выставка "Идеальные незнакомцы"

В галерее "Триумф" открылась выставка портретов "Идеальные незнакомцы", которую в Москву привез итальянец Маттиа Кампо Далль’Орто. Его герои - неизвестные обыватели, сфотографированные в канун Первой мировой войны и давно забытые, сообщает телеканал "Москва 24".

На снимках есть солдаты, мигранты, джентльмены, дети и их матери. Эти фотографии Маттиа собирал по все Европе. Снимки привезены из Австрии, Хорватии, Греции, Гермнии, США, Италии, Великобритании и даже России (пару портретов фотограф приобрел в Измайлово).

Маттиа задался целью оживить этих ничем не примечательных людей, чьи имена не вошли в историю. Снимки Маттиа рисовал, а затем получившейся портрет фотографировал на полароид.

"Я нарочно деформировал картины, чтобы показать, как быстро стираются образы из памяти", - рассказал Маттиа Кампо Далль’Орто.

На выставке посетителям также представят книгу, сделанную Маттиа. В ней собраны фотографии мастера. Пролистывая страницы, можно проследить "жизнь" каждого портрета: от рождения до почти полного исчезновения.

Выставка работает ежедневно до 24 августа с 11.00 до 20.00.