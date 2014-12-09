Юбилей "Иронии судьбы" отметят интерактивной выставкой

Кадр из фильма "Ирония судьбы"

В будущем году легендарному фильму Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" исполняется 40 лет. Юбилей любимой зрителями картины отметят интерактивной выставкой, которая пройдет в центре столицы в рамках фестиваля "Лучший город зимы".

Как стало известно M24.ru, событие пройдет с 27 декабря по 8 января на Рождественском бульваре. На выставке можно будет увидеть ростовые фигуры героев комедийной мелодрамы Рязанова, которые поместят в фотодекорации, воссоздающие картины из фильма.

Гости выставки смогут окунуться в атмосферу главного отечественного новогоднего фильма и стать участниками его сцен вместе с Женей, Ипполитом, Надей.

Кроме ростовых фигур и фотодекораций, на Рождественском бульваре можно будет увидеть кинохлопушку и таблички "Москва" и "Ленинград".

В ночное время освещать инсталляции будут светильниками и фонарями. Кроме того, организаторы обещают, что на площадке зазвучит музыка.

Премьера фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" состоялась 31 декабря 1975 года. Картина Эльдара Рязанова про то, как москвич Женя после посещения бани встречал Новый год в чужой квартире в Ленинграде, превратилась в настоящий отечественный символ зимнего праздника. Ленту до сих пор крутят по телевидению каждое 31 декабря.

Фестиваль "Лучший город зимы" стартует 15 декабря. Праздничные мероприятия стартует 15 декабря. Праздничные мероприятия охватят улицы, культурные площади, парки столицы. Всего за время новогодних каникул в Москве пройдет около 1500 мероприятий.



Как ранее сообщало M24.ru, в США в ближайшее время собираются снять ремейк "Иронии судьбы". Над ним будет работать режиссер фильма "Сволочи" Александр Атанесян. Актеры будут американскими.

Отметим, что в 2007 году был снят фильм "Ирония судьбы. Продолжение". Режиссером стал Тимур Бекмамбетов. В его картине действия разворачиваются спустя 30 лет после событий, показанных в оригинальной ленте.

В июля 2013 года появился ремейк "Иронии судьбы", снятый в Индии. Ромком называется "Я люблю Новый год" и рассказывает о банкире, который отметил наступление нового года в сауне, после чего оказался в Нью-Йорке, где встретил свою любовь.