Юбилей "Иронии судьбы" отметят интерактивной выставкой

Кадр из фильма "Ирония судьбы"
В будущем году легендарному фильму Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" исполняется 40 лет. Юбилей любимой зрителями картины отметят интерактивной выставкой, которая пройдет в центре столицы в рамках фестиваля "Лучший город зимы".
Как стало известно M24.ru, событие пройдет с 27 декабря по 8 января на Рождественском бульваре. На выставке можно будет увидеть ростовые фигуры героев комедийной мелодрамы Рязанова, которые поместят в фотодекорации, воссоздающие картины из фильма.
Гости выставки смогут окунуться в атмосферу главного отечественного новогоднего фильма и стать участниками его сцен вместе с Женей, Ипполитом, Надей.
Кроме ростовых фигур и фотодекораций, на Рождественском бульваре можно будет увидеть кинохлопушку и таблички "Москва" и "Ленинград".
В ночное время освещать инсталляции будут светильниками и фонарями. Кроме того, организаторы обещают, что на площадке зазвучит музыка.
Премьера фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" состоялась 31 декабря 1975 года. Картина Эльдара Рязанова про то, как москвич Женя после посещения бани встречал Новый год в чужой квартире в Ленинграде, превратилась в настоящий отечественный символ зимнего праздника. Ленту до сих пор крутят по телевидению каждое 31 декабря.
Всего за время новогодних каникул в Москве пройдет около 1500 мероприятий.
Как ранее сообщало M24.ru, в США в ближайшее время собираются снять ремейк "Иронии судьбы". Над ним будет работать режиссер фильма "Сволочи" Александр Атанесян. Актеры будут американскими.
Отметим, что в 2007 году был снят фильм "Ирония судьбы. Продолжение". Режиссером стал Тимур Бекмамбетов. В его картине действия разворачиваются спустя 30 лет после событий, показанных в оригинальной ленте.
В июля 2013 года появился ремейк "Иронии судьбы", снятый в Индии. Ромком называется "Я люблю Новый год" и рассказывает о банкире, который отметил наступление нового года в сауне, после чего оказался в Нью-Йорке, где встретил свою любовь.