Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

09 декабря 2014, 12:59

Юбилей "Иронии судьбы" отметят интерактивной выставкой

выставки Эльдар Рязанов кино Ирония судьбы Лучший город зимы

Кадр из фильма "Ирония судьбы"

В будущем году легендарному фильму Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" исполняется 40 лет. Юбилей любимой зрителями картины отметят интерактивной выставкой, которая пройдет в центре столицы в рамках фестиваля "Лучший город зимы".

Как стало известно M24.ru, событие пройдет с 27 декабря по 8 января на Рождественском бульваре. На выставке можно будет увидеть ростовые фигуры героев комедийной мелодрамы Рязанова, которые поместят в фотодекорации, воссоздающие картины из фильма.

Гости выставки смогут окунуться в атмосферу главного отечественного новогоднего фильма и стать участниками его сцен вместе с Женей, Ипполитом, Надей.

Кроме ростовых фигур и фотодекораций, на Рождественском бульваре можно будет увидеть кинохлопушку и таблички "Москва" и "Ленинград".

В ночное время освещать инсталляции будут светильниками и фонарями. Кроме того, организаторы обещают, что на площадке зазвучит музыка.

Премьера фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" состоялась 31 декабря 1975 года. Картина Эльдара Рязанова про то, как москвич Женя после посещения бани встречал Новый год в чужой квартире в Ленинграде, превратилась в настоящий отечественный символ зимнего праздника. Ленту до сих пор крутят по телевидению каждое 31 декабря.

Фестиваль "Лучший город зимы" стартует 15 декабря. Праздничные мероприятия охватят улицы, культурные площади, парки столицы.

Всего за время новогодних каникул в Москве пройдет около 1500 мероприятий.

Ссылки по теме

Как ранее сообщало M24.ru, в США в ближайшее время собираются снять ремейк "Иронии судьбы". Над ним будет работать режиссер фильма "Сволочи" Александр Атанесян. Актеры будут американскими.

Отметим, что в 2007 году был снят фильм "Ирония судьбы. Продолжение". Режиссером стал Тимур Бекмамбетов. В его картине действия разворачиваются спустя 30 лет после событий, показанных в оригинальной ленте.

В июля 2013 года появился ремейк "Иронии судьбы", снятый в Индии. Ромком называется "Я люблю Новый год" и рассказывает о банкире, который отметил наступление нового года в сауне, после чего оказался в Нью-Йорке, где встретил свою любовь.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать