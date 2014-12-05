Выставка художника-шестидесятника Владимира Яковлева открылась в МАММ

"Афиша": В МАММ открылась выставка художника Владимира Яковлева

В Мультимедиа Арт Музее открылась выставка "Бывает сон как зренье…" одного из главных художников "другого искусства", любимца коллекционеров, шестидесятника с трагичной судьбой Владимира Яковлева.

Организаторы выставки собрали для экспозиции около 80 работ, выполненных за 40 лет, сообщает телеканал "Москва 24".

Владимир Яковлев родился в творческой семье. Его дед – Михаил Яковлев – известный импрессионист, чьи работы находятся в собрании Третьяковской галереи. Образование самого Владимира Яковлева ограничилось всего шестью классами школы. В 15 лет он начал работать фотографом в издательстве "Искусство".

В 1956 году Яковлев увидел картину Пабло Пикассо "Кошка, схватившая птицу". Под впечатлением он создал серию своих кошек.

"По его (Владимира Яковлева – прим. ред.) раннему автопортрету видно, что он владеет и реалистическим рисунком, и реалистической живописью. И одновременно мы видим, как он от этого уходит, и его работы не вписываются ни в одно направление. Это абсолютно авторская манера, которая замешана на специфической судьбе Владимира Яковлева", - отметила директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова.

После смерти матери в 1984 году Владимир Яковлев попадал в психиатрический интернат № 30. Там он провел в общей сложности 14 лет. На лечении Яковлев находился до самой смерти в 1998 году.

"Помимо живописных и графических работ Владимира Яковлева, в выставку вошло то немногое, что сохранилось от периода его увлечения фотографией и было сохранено Ольгой Игоревной Яковлевой, сестрой художника. Кроме того, на выставке демонстрируется фрагмент из фильма "Черный квадрат" (1988), в котором звучит живой голос Владимира Яковлева", - отметили в МАММ.

Выставка работает до 28 января. Билет – 400 рублей.