В РГБИ раскроют секреты создания театральных костюмов

Фото предоставлено организаторами

В Российской Государственной библиотеке искусств откроется выставка "Онегин" – продолжение…". Как сообщают организаторы, там москвичи узнают секреты создания театральных костюмов.

Главными экспонатами станут макеты нарядов к опере "Евгений Онегин" П.И. Чайковского. Их авторы – студенты Школы-студии МХАТ. Кроме того, они воспроизвели аксессуары, модные в 1819-1925 годах.

Все желающие увидят реконструкции капоров, корсетов, подтяжек и других предметов гардероба. Они также узнают, как изготовляются вышивки, украшения и кружева.

Кроме того, здесь пройдут мастер-классы преподавателей Школы-студии МХАТ.