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Культура

04 сентября 2014, 12:27

Центр творческих индустрий "Фабрика" открывает новый сезон

выставки художники новый сезон мастерские Центр творческих индустрий Фабрика смотреть онлайн на m24.ru

Фото: ИТАР-ТАСС

Десятый сезон в Центре творческих индустрий "Фабрика" откроется 10 сентября. Посетителей ждут новые проекты: программа "Фабричные мастерские", мастерская Стаса Шурипы, арт-резиденции "Художник в Резиденции", воркплейс "Академия" и выставки.

"Фабричные мастерские"

В рамках проекта окажут поддержку перспективным художникам, стаж работы которых не менее трех лет. Художникам предоставят мастерские для реализации творческих идей.

Арт-резиденции "Художник в Резиденции"

В новом сезоне в центре "Фабрика" для художников откроется двухэтажный лофт. В нем продолжат развивать программу арт-резиденций по направлениям "визуальное искусство", "скульптура", "медиа", "театр", "современный танец" и "критика", сообщили организаторы.

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Мастерская Стаса Шурипы

Дискуссионная площадка Стаса Шурипы и Ани Титовой открыта для круглых столов, открытых семинаров и воркшопов. Здесь каждые два месяца будут обсуждать современное искусство.

Воркплейс "Академия"

Площадка предназначена для репетиторов, частных преподавателей и их учеников.

Также в новом сезоне запланированы выставка "Фото как видео, видео как фото", на которой представят работы художников из России, Германии, Польши, Мексики, Японии и Франции, Sound art – перформанс женского ансамбля шумовой музыки "Припой". Посетителей ждет экспозиция "Автономные реплики" Яна Тамковича, который покажет грани чувственности.

Открытие нового сезона состоится в 18.00.

Центр творческих индустрий "Фабрика" открылся в 2005 году. На площадке реализуются экспериментальные, новаторские и лабораторные проекты в области современного искусства. "Фабрика" - первый центр с арт-резиденциями.

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