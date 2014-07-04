Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

04 июля 2014, 09:49

Работы выпускников Британки и Московской школы кино покажут в Artplay

выставки Британская высшая школа дизайна выпускники творчество Московская школа кино Stream School

Фото: facebook.com/bhsad

5 июля в Центре дизайна Artplay стартует итоговая выставка работ выпускников трех престижных творческих учебных заведений столицы - Британской высшей школы дизайна, Московской школы кино и школы компьютерной графики Scream School. Зрителям выпадет шанс увидеть блестящие дипломные проекты в области дизайна, фотографии, кино, визуальных эффектов, анимации и других направлений.

Выставка объединит работы студентов 25 различных специальностей. Фотография, дизайн интерьера, одежды и периодических изданий, визуальные коммуникации, иллюстрация, сценарное мастерство, операторское искусство, монтаж, звукорежиссура, геймдизайн - все это далеко не полный перечень областей, которые будут охвачены выставочным проектом.

Работы выпускников уже нашли признание экспертной комиссии или были воплощены в жизнь.

Британка представит на выставке десять своих курсов, так что можно будет увидеть творчество самых разных форматов – от фирменного стиля и иллюстрации до fashion-съемок и архитектурной фотографии. Интересно, что гости Artplay смогут и сами принять участие в создании экспозиции: проект "Прикоснись к искусству", выполненный студентами курса "Дизайн в интерактивной среде" позволит каждому посетителю с помощью тепла своих рук оживить героев известных полотен.

Московская школа кино покажет проекты студентов, уже вышедшие на большие экраны: так, можно будет увидеть фильм "Чемпионы" (над созданием фильма работали студенты факультета "Продюсирование" под руководством куратора Георгия Малкова) и ленту "Авантюристы" (одна из студенток школы выступила соавтором сценария).

Школа кино представит вниманию зрителей и короткометражный проект студентов программ "Визуальные эффекты" и "Композитинг". Он на 95 процентов состоит из компьютерной графики.

Среди проектов выпускников Scream School удастся увидеть, в частности, игры, созданные учащимися курсов "Геймдизайн" и "Игровая графика", живые проекты факультетов "Моушн дизайн" и "Анимация".

Выставка открыта до 10 июля, время работы - с 11.00 до 20.00, вход свободный.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать