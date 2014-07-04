Работы выпускников Британки и Московской школы кино покажут в Artplay

Фото: facebook.com/bhsad

5 июля в Центре дизайна Artplay стартует итоговая выставка работ выпускников трех престижных творческих учебных заведений столицы - Британской высшей школы дизайна, Московской школы кино и школы компьютерной графики Scream School. Зрителям выпадет шанс увидеть блестящие дипломные проекты в области дизайна, фотографии, кино, визуальных эффектов, анимации и других направлений.

Выставка объединит работы студентов 25 различных специальностей. Фотография, дизайн интерьера, одежды и периодических изданий, визуальные коммуникации, иллюстрация, сценарное мастерство, операторское искусство, монтаж, звукорежиссура, геймдизайн - все это далеко не полный перечень областей, которые будут охвачены выставочным проектом.

Работы выпускников уже нашли признание экспертной комиссии или были воплощены в жизнь.

Британка представит на выставке десять своих курсов, так что можно будет увидеть творчество самых разных форматов – от фирменного стиля и иллюстрации до fashion-съемок и архитектурной фотографии. Интересно, что гости Artplay смогут и сами принять участие в создании экспозиции: проект "Прикоснись к искусству", выполненный студентами курса "Дизайн в интерактивной среде" позволит каждому посетителю с помощью тепла своих рук оживить героев известных полотен.

Московская школа кино покажет проекты студентов, уже вышедшие на большие экраны: так, можно будет увидеть фильм "Чемпионы" (над созданием фильма работали студенты факультета "Продюсирование" под руководством куратора Георгия Малкова) и ленту "Авантюристы" (одна из студенток школы выступила соавтором сценария).

Школа кино представит вниманию зрителей и короткометражный проект студентов программ "Визуальные эффекты" и "Композитинг". Он на 95 процентов состоит из компьютерной графики.

Среди проектов выпускников Scream School удастся увидеть, в частности, игры, созданные учащимися курсов "Геймдизайн" и "Игровая графика", живые проекты факультетов "Моушн дизайн" и "Анимация".

Выставка открыта до 10 июля, время работы - с 11.00 до 20.00, вход свободный.