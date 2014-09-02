Выставки недели: хроника Первой мировой и метаморфозы от Mujuice

Хроника Первой мировой в "Новом Манеже", картины знаменитого электронного музыканта и шелкография от французской арт-группы. Сетевое издание M24.ru рассказывает о выставках, которые нельзя пропустить на этой неделе.

Фото: страница ЦВЗ "Манеж" на Facebook

Большая и однозначно заслуживающая внимания выставка о Первой мировой "Взгляни в глаза войны" открылась в "Новом Манеже". Концепцию выставки создал режиссер Павел Лунгин ("Остров", "Такси-блюз"). Экспонаты рассказывают о событии, которое стало отправной точкой новой истории. Десятки документов, фотографии, письма, воспоминания очевидцев, короткие документальные фильмы, картины известных художников и инсталляция "Река времени" честно и непритязательно рассказывают о войне. Интерактивность выставки, по словам организаторов, направлена на то, чтобы увидеть и услышать военную эпоху в буквальном смысле.

Место: МГВЗ "Новый Манеж", Георгиевский переулок, 3 строение 3 Время: до 28 сентября Стоимость: 250 рублей Что можно узнать на выставке: историю Первой мировой войны



Фото: страница ММСИ на Facebook

Выставочный проект отечественного электронщика Романа Литвинова (Mujuice) "Метаморфозы" открывается в Москве на этой неделе. Роман имеет диплом графического дизайнера и самостоятельно разрабатывает обложки альбомов и клипы. Поэтому персональная выставка картин - событие для творческой биографии Литвинова закономерное и логичное. В программе - графические работы о смерти и перерождениях и чучела птиц. Без музыки, конечно, не обойдется. Выставка проходит при поддержке проекта Insight, цель которого рассказать о молодых и талантливых инсайдерах.

Место: ММСИ, Тверской бульвар, 9 Время: с 5 сентября по 12 октября Стоимость: 250 рублей Что можно узнать на выставке: что такое метаморфозы по Роману Литвинову



Фото: страница Dewar's Powerhouse на Facebook

Арт-группа French Fourch из Франции уже показала своей проект Bastonnade в Шанхае, Париже, Лондоне, Барселоне и добралась до Москвы. Три художника работают в духе совриска и изображают в основном драки. Экспозиция ничем бы не выделялась, если бы выставленные работы не были бы выполнены с помощью техники шелкографии. Это метод переноса изображения на бумагу (холст или ткань) при помощи трафарета.

Место: Клуб Dewar's Powerhouse, Гончарная, 7/4 Время: с 5 сентября по 12 октября Стоимость: бесплатно Что можно узнать на выставке: о трафаретной печати и драках



В МУЗЕОНЕ работет выставка "Планета Москва" - фотохроника современной столицы от профессиональных фотографов и любителей. Среди снимков - кадры жаркого лета, достопримечательности, снятые с нетипичных ракурсов, и зарисовки из жизни горожан. Работы для выставки выбирали на голосовании в социальных сетях и на сайте департамента градостроительной политики. В число участников попали и фотографы сетевого издания M24.ru.