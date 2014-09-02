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Культура

02 сентября 2014, 17:43

Выставки недели: хроника Первой мировой и метаморфозы от Mujuice

выставки Новый Манеж графика инсталляции современное искусство Планета Москва Первая мировая война Mujuice

Хроника Первой мировой в "Новом Манеже", картины знаменитого электронного музыканта и шелкография от французской арт-группы. Сетевое издание M24.ru рассказывает о выставках, которые нельзя пропустить на этой неделе.

Фото: страница ЦВЗ "Манеж" на Facebook

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Большая и однозначно заслуживающая внимания выставка о Первой мировой "Взгляни в глаза войны" открылась в "Новом Манеже". Концепцию выставки создал режиссер Павел Лунгин ("Остров", "Такси-блюз"). Экспонаты рассказывают о событии, которое стало отправной точкой новой истории. Десятки документов, фотографии, письма, воспоминания очевидцев, короткие документальные фильмы, картины известных художников и инсталляция "Река времени" честно и непритязательно рассказывают о войне. Интерактивность выставки, по словам организаторов, направлена на то, чтобы увидеть и услышать военную эпоху в буквальном смысле.

  • Место: МГВЗ "Новый Манеж", Георгиевский переулок, 3 строение 3
  • Время: до 28 сентября
  • Стоимость: 250 рублей
  • Что можно узнать на выставке: историю Первой мировой войны

    • Фото: страница ММСИ на Facebook

    Выставочный проект отечественного электронщика Романа Литвинова (Mujuice) "Метаморфозы" открывается в Москве на этой неделе. Роман имеет диплом графического дизайнера и самостоятельно разрабатывает обложки альбомов и клипы. Поэтому персональная выставка картин - событие для творческой биографии Литвинова закономерное и логичное. В программе - графические работы о смерти и перерождениях и чучела птиц. Без музыки, конечно, не обойдется. Выставка проходит при поддержке проекта Insight, цель которого рассказать о молодых и талантливых инсайдерах.

  • Место: ММСИ, Тверской бульвар, 9
  • Время: с 5 сентября по 12 октября
  • Стоимость: 250 рублей
  • Что можно узнать на выставке: что такое метаморфозы по Роману Литвинову

    • Фото: страница Dewar's Powerhouse на Facebook

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    Арт-группа French Fourch из Франции уже показала своей проект Bastonnade в Шанхае, Париже, Лондоне, Барселоне и добралась до Москвы. Три художника работают в духе совриска и изображают в основном драки. Экспозиция ничем бы не выделялась, если бы выставленные работы не были бы выполнены с помощью техники шелкографии. Это метод переноса изображения на бумагу (холст или ткань) при помощи трафарета.

  • Место: Клуб Dewar's Powerhouse, Гончарная, 7/4
  • Время: с 5 сентября по 12 октября
  • Стоимость: бесплатно
  • Что можно узнать на выставке: о трафаретной печати и драках

    • Смотреть фоторепортаж. Фото: М24.ru/Игорь Иванко

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    В МУЗЕОНЕ работет выставка "Планета Москва" - фотохроника современной столицы от профессиональных фотографов и любителей. Среди снимков - кадры жаркого лета, достопримечательности, снятые с нетипичных ракурсов, и зарисовки из жизни горожан. Работы для выставки выбирали на голосовании в социальных сетях и на сайте департамента градостроительной политики. В число участников попали и фотографы сетевого издания M24.ru.

  • Место: Парк искусств МУЗЕОН, Крымский вал, владение 2
  • Стоимость: бесплатно
  • Что можно узнать на выставке: увидеть кадры из жизни города

    • Сюжет: Выставки Москвы

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