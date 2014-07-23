МГИК зарегистрировала 273 кандидата в депутаты Мосгордумы

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Мосгоризбирком зарегистрировал 273 кандидата в депутаты Мосгордумы, рассказал на пресс-конференции глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

"Всего мы зарегистрировали 273 кандидата: 224 - от политических партий, 49 - самовыдвиженцы", - сообщил Горбунов.

По его словам, в избирательной кампании приняло участие 18 партий. Списки кандидатов от 17 из них заверены МГИК, одной из партий отказали из-за того, что порядок выдвижения не соответствовал закону.

"В результате десяти политическим партиям удалось зарегистрировать своих кандидатов", - подвел итоги глава Мосгоризбиркома. В этот список попали КПРФ (45 кандидатов), ЛДПР (45), "Справедливая Россия" (44), "Яблоко" (44), "Единая Россия" (32), "Гражданская платформа" (6), "Родина" (4), "Гражданская сила" (2), партия Зеленых (1), Социал-демократическая партия (1). Семи партиям не удалось зарегистрировать своих кандидатов.

Из 193 самовыдвиженцев регистрацию прошли 49. 12 кандидатов получили отказ по итогам рассмотрения подписных листов: шестеро предоставили недостаточное количество подписей, а у других более 10 процентов подписей были сфальсифицированы.

"Если сравнить с прошлыми выборами 2009 года, то имеем прогресс по количеству кандидатов. Тогда выдвигалось 143 кандидата, 66 из них было отказано в регистрации, то есть было в пять раз больше отказов самовыдвиженцам", - сообщил Горбунов.

Он добавил, что в МГИК поступило три обоснованных жалобы на нарушение регламента выборов. "В одном округе уже после регистрации поступила информация, что один из кандидатов в 2009 году был судим, он эту информацию скрыл. Сейчас разбираемся, юристы посмотрят. В другом округе кандидат взят под стражу за мошенничество в особо крупном размере", - сказал Горбунов.

Новое на выборах в Мосгордуму

Напомним, что выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Голосованию будут предшествовать дебаты, они стартуют 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время на четырех СМИ из холдинга "Москва Медиа". Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".