Завершились первые дебаты кандитатов в Мосгордуму

На канале "Москва Доверие" завершились дебаты кандидатов от 44 округа

На телеканале "Москва Доверие" и "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 44 избирательного округа. Каждый кандидат смог познакомить избирателей со своей программой, для этого всем троим участникам было предоставлено одинаковое количество времени.

Участие в предвыборных дебатах приняли Александр Гнездилов ("Яблоко"), Илья Свиридов ("Справедливая Россия") и Елена Шувалова (КПРФ).

Кандидаты рассказали избирателям о своих предвыборных программах. Отметим, что в избирательный округ №44 входят районы Замоскворечье, Таганский, Тверской и Якиманка.

Гнездилов сообщил, что ему не нужна поддержка со стороны государства, как творческому человеку. "Я самостоятельно создал некоммерческий театр, зачем мне государство?", - прокомментировал он свое желание пойти в депутаты.

Свиридов подчеркнул, что по профессии является юристом, боролся с нелегальными мигрантами и незаконными стройками. При его участии власти сносили возведенные без разрешения постройки.

Шувалова рассказала, что заняться политикой ее сподвигла перестройка. Специализируется на географии и праве.

Во второй части дебатов кандидаты ответили на вопросы друг друга. Они обсудили бюджет столицы, программы кандидатов, первые инициативы на посту депутатов и судьбу кинотеатра "Победа".

Затем кандидаты в депутаты Мосгордумы ответили на вопросы ведущего и рассказали о своих первых действиях после избрания.

Кандидаты от 44 избирательного округа: Бекин Александр Шерифович .

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в аппарате регионального исполнительного комитета Московского городского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия". Занимает должность руководителя районного исполнительного комитета. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Гнездилов Александр Валентинович .

Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в региональной общественной организации "Центр экономических и политических исследований". Занимает должность консультанта председателя совета. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Пономарев Константин Алексеевич .

Родился в 1982 году, живет в Москве. Работает в префектуре Западного административного округа. Занимает должность помощника депутата Государственной думы Свинцова А.Н. Выдвинут московским отделением "Либерально-демократическая партия России".

Свиридов Илья Тимурович .

Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ООО "Земельных дел контора". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Шувалова Елена Анатольевна .

Родилась в 1956 году, живет в Москве. Работает в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Занимает должность помощника члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по работе в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".



Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.