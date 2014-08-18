Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Выборы

18 августа 2014, 10:25

Завершились первые дебаты кандитатов в Мосгордуму

выборы дебаты выборы в Мосгордуму

На канале "Москва Доверие" завершились дебаты кандидатов от 44 округа

На телеканале "Москва Доверие" и "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 44 избирательного округа. Каждый кандидат смог познакомить избирателей со своей программой, для этого всем троим участникам было предоставлено одинаковое количество времени.

Участие в предвыборных дебатах приняли Александр Гнездилов ("Яблоко"), Илья Свиридов ("Справедливая Россия") и Елена Шувалова (КПРФ).

Кандидаты рассказали избирателям о своих предвыборных программах. Отметим, что в избирательный округ №44 входят районы Замоскворечье, Таганский, Тверской и Якиманка.

Гнездилов сообщил, что ему не нужна поддержка со стороны государства, как творческому человеку. "Я самостоятельно создал некоммерческий театр, зачем мне государство?", - прокомментировал он свое желание пойти в депутаты.

Свиридов подчеркнул, что по профессии является юристом, боролся с нелегальными мигрантами и незаконными стройками. При его участии власти сносили возведенные без разрешения постройки.

Шувалова рассказала, что заняться политикой ее сподвигла перестройка. Специализируется на географии и праве.

Во второй части дебатов кандидаты ответили на вопросы друг друга. Они обсудили бюджет столицы, программы кандидатов, первые инициативы на посту депутатов и судьбу кинотеатра "Победа".

Затем кандидаты в депутаты Мосгордумы ответили на вопросы ведущего и рассказали о своих первых действиях после избрания.

Кандидаты от 44 избирательного округа:

  • Бекин Александр Шерифович.
    Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в аппарате регионального исполнительного комитета Московского городского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия". Занимает должность руководителя районного исполнительного комитета. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

  • Гнездилов Александр Валентинович.
    Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в региональной общественной организации "Центр экономических и политических исследований". Занимает должность консультанта председателя совета. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

  • Пономарев Константин Алексеевич.
    Родился в 1982 году, живет в Москве. Работает в префектуре Западного административного округа. Занимает должность помощника депутата Государственной думы Свинцова А.Н. Выдвинут московским отделением "Либерально-демократическая партия России".

  • Свиридов Илья Тимурович.
    Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ООО "Земельных дел контора". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Шувалова Елена Анатольевна.
    Родилась в 1956 году, живет в Москве. Работает в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Занимает должность помощника члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по работе в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".


    • Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

    В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

    Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

    "Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

    На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

    Сюжет: Дебаты кандидатов в депутаты Мосгордумы

    © 2012 – 2020

    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

    Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

    СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

    Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

    Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

    Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

    Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

    Партнёр Рамблера
    • Рейтинг@Mail.ru

    закрыть
    Обратная связь
    Форма обратной связи
    Прикрепить файл

    Отправить

    Яндекс.Метрика

    Следите за новостями:

    Больше не показывать