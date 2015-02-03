Минобрнауки одобрило идею объединения МГГУ им. Шолохова и МПГУ

Фото: M24.ru

Министерство образования и науки приветствует инициативу руководства Московского государственного гуманитарного университета (МГГУ) им. Шолохова о создании нового вуза путем объединения с Московским педагогическим государственным университетом (МПГУ), сообщает пресс-служба ведомства.

В Минобранауке отметили, что это повысит конкурентоспособность и финансовую устойчивость создающегося вуза.

Ранее стало известно, что руководство МГГУ им. Шолохова предложило главе Минобрнауки Дмитрию Ливанова объединить вуз с Московским педагогическим государственным университетом. Об этом говорилось в письме, размещенном на сайте МГГУ.

"Данная инициатива, безусловно, может иметь исключительно позитивный эффект, поскольку объединение интеллектуальных ресурсов двух ведущих педагогических вузов страны, ведущих научных школ в данной области будет способствовать развитию создающегося вуза", - говорится в сообщении министерства образования.

В пресс-службе отметили, что создание такого рода опорного вуза с учетом сохранения ведущего преподавательского состава позволит также повысить конкурентоспособность вуза и его финансовую устойчивость. Кроме того, в ведомстве пояснили, что решение о такой реорганизации принимается специальной комиссией Минобрнауки РФ по итогам комплексного анализа их деятельности.

В свою очередь, в МГГУ им. Шолохова считают, что новый объединенный университет может сосредоточиться на развитии педагогики и исследований, связанных с образованием, а также на "новых технологиях работы с молодежью".

При этом авторы письма предлагают в случае объединения вуза провести оптимизацию численности студентов и "кристаллизацию кадрового потенциала" - сокращение преподавателей, демонстрирующих низкие показатели научно-исследовательской деятельности.

Напомним, 12 января стало известно, что Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) и Московский государственный индустриальный университет будут реорганизованы. Согласно приказу, размещенному на сайте Минобрнауки, МГИУ станет структурным подразделением МАМИ.

Кроме того, все шесть филиалов МГИУ в Вязьме и Рославле (Смоленская область), Жуковском и Сергиевом Посаде (Московская область), Кинешме (Ивановская область) и Кирове становятся филиалами МАМИ.