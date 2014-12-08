Кража ноутбука: известные пранкеры BoroDa провели новый социальный эксперимент

Фото: скриншот ролика BoroDa

Людное кафе или ресторанный дворик торгового центра. Сотни посетителей, увлеченных едой, разговорами или собственными смартфонами. "Извините, не посмотрите за вещами? Я сейчас вернусь". Знакомая ситуация, правда?

Пранк-дуэт (пранк - розыгрыш) BoroDa, авторы российской версии социального эксперимента с "замерзающим мальчиком", решил выяснить, насколько ответственно незнакомые люди следят за вещами, которые мы – пусть и ненадолго – им доверяем. Ребята провели очередной социальный эксперимент "Кража ноутбука" и выложили его результаты в сеть.

BoroDa - это творческий пранк-дуэт Сергея Бузилова и Геворга Осипяна. Их первая работа появилась в сети 1 декабря. - это творческий пранк-дуэт Сергея Бузилова и Геворга Осипяна. Их первая работа появилась в сети 1 декабря. Тогда ребята сделали собственную - российскую - версию известного норвежского социального эксперимента про мальчика, который зимой мерзнет на остановке без верхней одежды. Подходящим к нему горожанам ребенок объясняет, что приехал с классом на экскурсию, оставил куртку в автобусе, потерялся и пришел на остановку. За несколько дней видео набрало несколько десятков тысяч просмотров.





Мы связались с пранкерами и выяснили, что делают наши соотечественники, когда у них из-под носа похищают чужие вещи, почему равнодушных увещеваниями не исправишь и насколько превзошли ожидания организаторов результаты их эксперимента.

Как появилась идея ролика

Геворг Осипян

"Идея этого ролика - целиком и полностью наша, оригинальная. На прошлой неделе мы с Сергеем сидели в кафе. Отошли в туалет и попросили соседей присмотреть за нашими вещами.

Приходим – а парень в шутку говорит, что тут, мол, уже человек шесть попытались украсть наши ноутбуки. Тут-то я и подумал – ведь крутая же идея! И мы решили превратить ее вот в такой эксперимент.

Посмотрели в интернете – подобных роликов не нашли. Не то что про ноутбук, а вообще, глобально, про оставленные незнакомцам вещи. Видимо, никто раньше не задавался вопросом о том, что будет, если попросить кого-то посторожить свою собственность, а ее кто-то попытается украсть".

Пранки на тему воровства в основном шуточные - рассказывают о том, как создатели роликов Пранки на тему воровства в основном шуточные - рассказывают о том, как создатели роликов "воруют" кошельки , притворившись фокусниками, или отнимают телефоны у добрых прохожих, разрешивших позвонить со своего аппарата. Еще одна группа пранкеров как-то выяснила, что будет если попытаться "украсть" велосипед на открытом и людном пространстве - в парке.



Скриншот ролика

Кто играл хозяина ноутбука и "вора"

Геворг Осипян

"Мы с Сергеем сами стали героями ролика. Ролями менялись по очереди – то я был хозяином ноутбука, а он "вором", и наоборот".

Сергей Бузилов

"У меня был очень сильный внутренний барьер, когда я "воровал". Мне было по-настоящему страшно. Конечно, я осознавал всю ситуацию: что это наш ноутбук, что я могу в любой момент показать человеку на камеру и закончить всю эту историю. Но я все равно волновался.

Например, один мужчина меня начал бить, когда я был "вором". По правилам нашего эксперимента, я не мог оборачиваться, когда уходил с ноутбуком подмышкой, но в тот момент почувствовал, что сейчас мне "прилетит". Все равно решил идти до конца. И в итоге действительно получил от этого парня!

Вообще, каждый раз, когда мы уходили с ноутбуком в руках, то слышали, как сзади кто-то начинает кричать или еще что-то делать. Но оборачиваться раньше времени было нельзя. Нужно было, чтобы человек добежал, догнал "вора".

Скриншот ролика

Можно ли доверять незнакомцам

Геворг Осипян

"Защитить ноутбук от "вора" попытались 75 процентов участников эксперимента.

Основываясь на нашем предыдущем ролике, где люди достаточно равнодушно реагировали на ситуацию с "замерзающим мальчиком", мы не ожидали подобного результата. Причем сначала – не знаю, почему так совпало – у нас получалось "украсть" ноутбук. Однако всего через два дубля полоса "удачных краж" закончилась. Люди начали нас останавливать.

У нас нет правила делать специальный монтаж, показать, что в нашем городе все плохо или, наоборот, все хорошо. Мы демонстрируем реальность. В прошлом ролике была такая реальность, в этом – другая. И мы этому рады.

Кстати, интересно: мы снимали дубли на Новом Арбате, на Курской, Авиамоторной и в районе проспекта Вернадского, и выяснили, что в центре люди менее отзывчивы. Там у нас из десяти попыток чуть ли не шесть раз действительно получилось "украсть" ноутбук".

Сергей Бузилов

"Я думал, что в этот раз будет больше неравнодушных людей, чем в прошлый, когда мы снимали "замерзающего мальчика". Но насколько именно их будет больше, я предположить не мог. Еще было непонятно, как именно люди будут реагировать – начнут за нами бежать, вызовут полицию или еще что-то сделают.

Между прочим, все, кто сумел отстоять ноутбук, когда узнавали, что это был эксперимент, радовались, удивлялись и спрашивали, как нас найти, чтобы потом все это посмотреть. Реагировали положительно.

Только вот тот молодой человек, который оказался самым агрессивным и попытался меня побить, на слова об эксперименте ответил "Понятно", но все равно отобрал у меня компьютер и положил его на стол, откуда он был "похищен". Выполнил, в общем, свой долг".

Скриншот ролика

Что делали люди, защищая чужой ноутбук

Геворг Осипян

"Многие хватали "преступника" за плечо, что-то еще ему старались сделать. Одна бабушка очень громко орала про "вора". Был, в общем, экшн".

Сергей Бузилов

"Мы шли до последнего. Например, забирали ноутбук, а когда нас останавливали и начинали что-то говорить, вступали в диалог и всячески его "тянули" - вплоть до тех пор, пока люди не начинали угрожать полицией".

Скриншот ролика

Как "беспечные" люди объясняли "кражу" ноутбука

Геворг Осипян

"Те, кто позволяли "украсть" ноутбук, обычно притворялись потом, будто ничего не слышали и не видели.

Я спокойно подходил, брал ноутбук. Иногда даже специально чуть-чуть останавливался. Но многие при этом даже голову не поднимали. А одна женщина, наоборот, с ног до головы осмотрела "вора" и даже проводила его взглядом, но все равно спокойно продолжила есть свой бургер.

Самое интересное, что потом "кражу" эти люди аргументировали так: "Я думала, это ваш друг". Некоторые просто утверждали, что ничего не заметили".

Сергей Бузилов

"Если ноутбук "своровать" у нас получалось, практически сразу возвращался другой из нас - тот, кто просил посторожить вещи. Спрашивал, где его компьютер, пытался узнать, не сам ли незнакомец его взял.

В основном люди отвечали так: "Мы думали, это ваш друг", "Я не знаю, что теперь делать", "Это не мои проблемы, надо было вам быть внимательнее и не уходить никуда".

Мы отыгрывали по полной, долго спрашивали, почему человек не посмотрел за ноутбуком. Но эти люди проявляли такое равнодушие, что мы поняли: что-то еще им говорить просто бесполезно. Скорее всего, это ничего не изменит.

И мы решили не посвящать людей, которые не следили за чужим ноутбуком, в то, что это был социальный эксперимент".

Анна Теплицкая