Пешеходам и велосипедистам раздадут несколько тысяч фликеров

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В 2014 году московские власти проведут масштабную информационную кампанию по безопасности дорожного движения, рассказали M24.ru в мэрии. В ее рамках москвичам раздадут 200 тысяч листовок, напоминающих о ПДД, 1,5 тысячи фликеров, столько же светоотражающих значков, сотни светоотражающих наклеек на велосипеды, а также насадок на спицы и ниппель, не менее 200 фонарей с креплением для байков. Помимо этого, власти проведут велопробег и мотопробег в поддержку требований безопасности дорожного движения. Напоминания о ПДД появятся на 40 автобусах, водители общественного транспорта подключатся к раздаче фликеров пассажирам.

Самая активная работа по пропаганде безопасного поведения на дорогах начнется следующим летом, рассказали в мэрии. Отвечать за информационную кампанию будет Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы. Всего на эти цели будет потрачено около 35 млн рублей.

Власти планируют провести несколько десятков мероприятий, на которых промоутеры и будут раздавать москвичам светоотражающие элементы и проводить конкурсы на знание правил дорожного движения, а также на лучший детский рисунок и социальный плакат. Для информационного обеспечения мероприятий будет выпущено 50 тысяч буклетов и более 1,5 тысяч плакатов. К информационной кампании планируется подключить около сотни СМИ и десятки блогеров.

Между тем в скором времени пешеходам, возможно, самостоятельно придется приобретать фликеры. Мосгордума разрабатывает штрафы для москвичей, переходящих дорогу без светоотражающих элементов на одежде.

Маргарита Верховская