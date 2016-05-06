Скончался экс-главред газеты "Российские Вести" Валерий Кучер

Фото: m24.ru

Бывший главный редактор газеты "Российские Вести" Валерий Кучер скончался на 75-м году жизни от остановки сердца. Об этом в пятницу сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Совета по правам человека при президенте РФ Михаила Федотова.

По словам Федотова, правительственная газета "Российские Вести" появилась в конце 90-х годов и была проводником политики реформ.

"Валерий Кучер был очень талантливым журналистом, также он проявил себя как активный гражданин, став народным депутатом СССР по квоте от Союза журналистов", – подчеркнул глава СПЧ.

Валерий Кучер вошел в межрегиональную депутатскую группу, был одним из сподвижников Бориса Ельцина, и принимал участие в создании российских независимых СМИ.

В 1996 году он занимал должность начальника Управления информации Администрации Президента РФ. В последние годы первый главред "Российских Вестей" работал в архивах, исследуя историю демократических реформ 90-х годов.

Главным редактором "Российских Вестей" сейчас является Дмитрий Ермолаев, указано на сайте издания. Тираж – 500 экземпляров.