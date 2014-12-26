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Москва 24

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Улицы

26 декабря 2014, 20:58

Снег на улицах Москвы убирают 40 тысяч дворников

улицы дворники снегопад уборка улиц

Фото: ТАСС/Ираклий Чохонелидзе

В Москве работают 40 тысяч дворников, которые убирают снег во дворах и на крышах домов, сообщает канал "Москва 24".

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что накануне в Москве выпало 22 сантиметра снега. Это составило почти треть месячной нормы осадкой в декабре. Для уборки последствий снегопада на улицы Москвы вывели 16 тысяч единиц снегоуборочной техники.

Кроме того, для перестановки машин, препятствовавших работе снегоуборочной техники, было задействовано около 200 эвакуаторов. Кроме того, на особо опасных участках дорог дежурят 40 тягачей, которые оказывают помощь транспорту.

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Утилизацией снега занимаются 56 стационарных и 150 мобильных снегосплавных пунктов, которые работают в круглосуточном режиме.

По данным департамента транспорта, число автомобилей на столичных дорогах превысило обычные показатели в 4,8 раза.

В связи с загруженностью улиц в Москве возросло и число аварий. Так, с 17.00 до 18.00 в городе было зафиксировано около 100 ДТП, что на 40% превышают средние значения для данного периода времени.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, всего за прошедшие сутки в городе произошло более 1,8 тысячи аварий без пострадавших, а также 19 ДТП, участники которых получили различные травмы.

Стоит отметить, что накануне столичный метрополитен перевез 9,6 миллиона пассажиров, что стало рекордом с момента введения в 2007 году автоматической системы учета количества пассажиров.

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