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Москва 24

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Улицы

14 января 2015, 09:26

Столичные коммунальщики готовятся к ледяному дождю

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Коммунальные службы Москвы готовы к возможному ухудшению погоды

Ледяной дождь, которого синоптики ожидали этой ночью в Москве, так и не пришел в столичный регион. Однако ситуация может измениться в утренние часы. Городские службы подготовили дополнительные генераторы на случай обрыва линий электропередач, а улицы продолжают обрабатывать реагентами, передает телеканал "Москва 24".

Так, на узких дорожках и пешеходных тропинках реагенты разбрасывает специальная тележка-дозатор. Если не рассыпать реагенты, асфальт после ледяного дождя превратиться в каток, и пройти будет невозможно. Кроме того, нужно успеть убрать снег, который выпал накануне.

"Работы сейчас очень много, работаем практически в круглосуточном режиме. Больше недели постоянные снегопады, поэтому приходится работать и ночью. В связи с этим развернута полевая кухня, пункт питания обогрева, чтобы люди после работы могли перекусить, отдохнуть и попить горячий чай", - рассказал бригадир ремонтных рабочих Михаил Локтионов.

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На уборке улиц столицы задействована всевозможная техника: от небольших ручных тележек с реагентами, тракторов и грейдеров, до самой передовой уборочной техники.

По прогнозам синоптиков, осадки в виде мокрого снега с дождем могут пройти в первой половине дня. Температура по-прежнему будет в плюсовых пределах - местами до 4 градусов тепла. Кроме того, ожидается усиление ветра. Давление составит 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха - 97%.

Предстоящей ночью будет облачно, вероятны небольшие осадки, гололедица. В столице столбики термометров покажут ноль - плюс 2 градуса, по области будет от минус 3 до плюс 2. Ветер будет дуть юго- западный и западный со скоростью 5-10 м/с.

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