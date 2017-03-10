Уборка столичных улиц после зимы продолжится в выходные дни

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Работы по уборке города после зимы продолжатся в выходные дни, рассказал журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Приводить в порядок улицы начали еще в начале марта, когда установилась теплая погода. В Москве очищают дороги, тротуары, дворы, парковочные карманы, территории транспортно-пересадочных узлов, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, объектам социальной сферы.

Также коммунальщики продолжают чистить надземные и подземные пешеходные переходы, тоннели, мостовые сооружения, шумозащитные экраны, барьерные ограждения, объекты рекламы, светофоры, дорожные и домовые знаки и витрины.



Работы ведутся круглосуточно, для очистки используются специальные моющие растворы. Особое внимание уделяется очистке водоприемных решеток и водоотводящих систем.